Rostock

Alte Gemüsesorten, Biofleisch und Obst aus Mecklenburg-Vorpommern. Brot-Spezialitäten, Bio-Kaffee und fair gehandelte Milch. Außerdem Profi-Backöfen, -Messer und -Töpfe, innovative Speisekarten. Das junge Rostocker Unternehmen „Duschkraft“, vor wenigen Tagen bei der OZ mit dem Sonderpreis „Interessante Gründerstory“ geehrt, präsentiert Luftentfeuchter. Und gleich nebenan locken Spülmaschinen, die nach wenigen Minuten fertig sind. Seit Sonntag zeigen 270 Aussteller – rund ein Viertel davon aus MV – ihre Neuheiten für Gastronomie und Hotels auf der Messe Gastro in der Rostocker Hansemesse.

„Wir sind bislang sehr zufrieden mit der Zahl der Besucher“, sagt Gastro-Projektmitarbeiter Kuno Wegner. Allein am Sonntag seien es etwa 3500 gewesen, erklärt Geschäftsbereichsleiter Andreas Markgraf, „etwa 700 mehr als im vergangenen Jahr“. Bis einschließlich Mittwoch erwarteten die Veranstalter mehr als 12000 Gäste.

Einer der Trends in der Branche sei die sogenannte grüne Gastronomie, also der bewusste Umgang mit Ressourcen, die mehrfache Verwendung von Produkten und die Nutzung smarter Küchentechnik, so die Veranstalter. Zu den Höhepunkten der viertägigen Ausstellung gehören außerdem ein Bio-Markt mit zertifizierten Produzenten und ein Markt der regionalen Produkte.

Mit solchen Angeboten könne das Ziel, mehr junge, innovative Besucher auf die Messe zu locken, erreicht werden, hofft Markgraf. In Workshops kochen Freizeitköche gemeinsam mit Profis, am heutigen Dienstag gibt es einen Barkeeperwettbewerb. Ein weiteres Highlight: 12-Minutes-Sun – drei Redner, die – ab 19 Uhr – jeweils zwölf Minuten Zeit haben, ihre Jobs zu präsentieren und Fragen aus dem Publikum zu beantworten. Am Start: Axel Bachmann, Geschäftsleiter Nachhaltigkeit bei Coca-Cola, Reinhard Hamann, Inhaber des Eiscafes Aloha Warnemünde, und Oliver Schneider vom Großhandelsunternehmen Selgros.

Auf dem „Next Generation Day“ am Mittwoch, dem letzten Tag, wird es laut Messe-Programm um Erfolgsgeschichten und Unternehmensnachfolge gehen. Junge Unternehmer werden sich zwischen 15 und 16 Uhr in kurzen Vorträgen mit ihren Produkten und Ideen einer Jury präsentieren.

Gastro: Hansemesse Rostock, bis 21. November 10.00 bis 18.00 Uhr

Thomas Luczak