Stralsund

Grauer Himmel und Regen. Ein besseres Geschenk zum 10. Geburtstag hätte es gestern gar nicht für das Ozeaneum geben können: Mit über 6500 Gästen war gestern der besucherstärkste Tag des bisherigen Jahres.„Genau unser Wetter“, sagte Dr. Harald Benke, Geschäftsführer des Ozeaneums, beim offiziellen Empfang zum Jubiläum des Museums auf der Stralsunder Hafeninsel. „Unter den Museen ist unser Haus mit seinen zehn Jahren eigentlich noch ein Baby, und doch hat es sich zu einem Leuchtturm in der Kultur- und Tourismuslandschaft entwickelt“, erklärte er stolz. „Nun würden wir das Haus gern weiter so erfolgreich sozusagen in seine Teenager-Jahre führen.“

Gemeinsam mit Andreas Tanschus, dem Kaufmännischen Direktor des Deutschen Meeresmuseums, schaute er auf die vergangenen zehn Jahre zurück und packte auch einige Anekdoten aus. Von gebrochenen Rippen bei Bauarbeitern während der Bauphase oder bröselnden Silikonverfugungen in Aquarien. Letzteres hatte zur Folge, dass das Großbecken „Offener Atlantik“ saniert wurde. „Das Pottwalskelett, das darin lag, haben wir durch ein Schiffswrack ersetzt“, so Harald Benke und führte aus: „Eines der drei Geschenke, die wir uns selbst zum Jubiläum gemacht haben.“ Außerdem gibt es für die Besucher drei neue Narwale im Foyer zu sehen und die gläsernen Juwelenkalmare, die sich in der Ausstellung „Weltmeer“ befinden.

Zu den wohl größten Erfolgen des Ozeaneums zählt, dass das Museum im Jahr 2010 den Titel „Europäisches Museum des Jahres“ erhalten hatte. „Damit waren wir in der Geschichte dieses Preises, der seit 1977 vergeben wird, erst das dritte deutsche Museum überhaupt, das ihn erhalten hat“, erklärte Harald Benke und fügte gleichzeitig hinzu: „Das können wir auch nicht wiederholen, denn diesen Titel kann ein Haus nur einmal bekommen.“

All das sei nur möglich, weil es so viele Menschen hinter den Kulissen gebe, „die dafür sorgen, dass das Ozeaneum eine Erfolgsgeschichte ist“, sagte Benke. Das bestätigte auch Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) und dankte den „Aquaristen, Technikern, Wissenschaftlern, Tauchern, Museumspädagogen, Marketingleuten, Service- und Verwaltungsmitarbeitern. Für euch ist das kein Beruf, sondern eine Berufung.“Zu ihnen zählt Dr. Sabine Brasse, Ausstellungsleiterin im Ozeaneum. „Wir brennen alle für unsere Arbeit“, sagt die 51-Jährige. „Das haben wir gelernt, dafür stehen wir und das würden wir gern noch mindestens die nächsten zehn Jahre weitermachen.“

Stillstand wird es in den kommenden Jahren im Museum nicht geben. Größte Veränderung: Für 2019 ist die Zusammenlegung der Ozeaneum Stralsund GmbH mit der Stiftung Deutsches Meeresmuseum geplant.Und was gehört zu einer richtigen Geburtstagsfeier dazu? Eine Torte! Die kam als ein blaues Meer mit Walflosse aus dem Hause Gumpfer. „Das ist eine Fürst Pückler-Torte“, verriet Geschäftsführer Dieter Gumpfer. „Also gibt es eine Creme-Mischung aus Erdbeere, Vanille und Schoko und die Flosse in der Mitte ist aus Zucker.“ Außerdem wurden an die Besucher über 500 Kekse in Delfinform verschenkt. Die ließen sich auch die vielen Gäste wie die Geschäftsführerin von Greenpeace Deutschland, Sweelin Heuss, schmecken.

Sie erinnerte daran, dass es für die Umweltschutzorganisation vor zehn Jahren keine einfache Entscheidung gewesen sei, mit dem Ozeaneum zusammenzuarbeiten. „Doch schließlich haben wir 1,45 Millionen Euro investiert und diesen Schritt nie bereut.“ Unter anderem konnte so die beliebte Ausstellung „Riesen der Meere“ realisiert werden. „Auch wenn wir kein bequemer Partner sind, die Kooperation zwischen Ozeaneum und Greenpeace ist ein großer Schatz. Sie hilft, den Menschen die Verletzlichkeit und Schönheit der Meere nahe zu bringen“, sagte Sweelin Heuss.

Miriam Weber