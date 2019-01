Wolgast

Riesige Anteilnahme: Rund 500 Wolgaster waren am Donnerstagabend der Aufforderung vier privater Organisatoren – Steffi Milbradt, Adrian Uhlig, Sebastian Blümchen und Christian Madeia – zu einer Kondolenz-Kundgebung für die sechsjährige Leonie aus Torgelow gefolgt. Das Mädchen soll von ihrem Stiefvater so misshandelt worden sein, dass es an den Folgen starb.

Die Menschen, darunter viele Familien mit Kindern, die Laternen in den Händen hielten, wollten dem leiblichen Vater des Mädchens, dem Wolgaster Oliver E., ihr Mitgefühl und ihre Verbundenheit ausdrücken. Viele kannten Leonie und ihren kleinen Bruder, der jetzt beim Vater lebt, persönlich. Denn die Familie wohnte bis zu ihrem Umzug vor sechs Monaten in der Herzogstadt.

„ Wolgast ist angesichts der Tat erschüttert und steht fest zur Familie“, sagte einer der Organisatoren. Leonies Vater war überwältigt von der Anteilnahme am Tod seiner Tochter und dankte während einer kurzen Rede den Anwesenden für ihre Unterstützung und Hilfe. Sie würden ihm Kraft und Trost geben.

Da die Stadt es nicht genehmigt hatte, dass am Springbrunnen in der Hufelandstraße, dem Ort der Kundgebung, Kerzen abgestellt werden, disponierten die Organisatoren kurzerhand um. Mit Hilfe der Polizei wurde der Trauerzug in die Goethestraße zum dortigen An- und Verkauf geleitet, wo einer der Organisatoren arbeitet. Dessen Arbeitgeber hatte gestattet, dass vor seinem Privathaus Kerzen, Blumen und Plüschtiere sowie Kondolenzbriefe abgelegt werden.

Ein Kerzenmeer ziert nun die Fläche vor dem Gebäude und wird die nächsten Tage dort stehenbleiben. Die abgelegten Plüschtiere sollen auf Wunsch des Vaters eingesammelt und einer gemeinnützigen Einrichtung wie dem Greifswalder Hospiz gespendet werden.

Die Organisatoren dankten der Polizei und dem städtischen Ordnungsamt für die unkomplizierte Genehmigung der Kundgebung. Allerdings zeigten sich viele Teilnehmer der Veranstaltung enttäuscht, dass kein Vertreter der Stadt dabei war. Wolgasts Bürgermeister Stefan Weigler (parteilos) hatte am Dienstag an der Gedenkveranstaltung in der Torgelower Christuskirche teilgenommen.

