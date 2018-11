Rostock

Immer öfter Unfälle mit Elektrorädern: Rasante Pedelec-Fahrer sind in MV häufiger in Crashs verwickelt. So zählte das Polizeipräsidium Rostock, das für den Großteil Mecklenburgs zuständig ist, bereits in diesem Jahr 51 Unfälle mit 42 Verletzten, die auf E-Bikes unterwegs waren. „Man kann bereits jetzt Anfang November einen Anstieg zum Vorjahr erkennen“, sagt Polizeisprecherin Sophie Pawelke. 2017 waren es im gesamten Jahr 47 Unfälle. Seit 2013 haben sich laut Polizeiunfallstatistik in MV die Zahlen in dem Bereich mehr als verdreifacht.

Auffällig: Die Mehrheit der betroffenen Fahrer sind ältere Menschen, die durch ein Elektrorad deutlich rasanter in die Pedale treten können als mit einem normalen Zweirad. Mit dem so genannten Pedelec kommen auch Senioren auf Geschwindigkeiten von bis zu 25 Stundenkilometern. Das E-Bike unterstützt den Radler durch einen Hilfsmotor – etwa so, als hätte er starken Rückenwind.

Nicht genügend mit der Technik vertraut

Auch Ärzte weisen auf die unterschätzte Gefahr hin: Notarzt Andreas Zeuner betont, dass sich vor allem ältere Menschen nicht genügend mit der Technik des Rades vertraut machen.

Ein Beispiel: Mitte August zog sich eine 77-Jährige in Gadebusch (Nordwestmecklenburg) schwere Verletzungen zu, als sie mit ihrem E-Bike stürzte. Laut Polizeierkenntnissen wollte die Frau anhalten, um abzusteigen. Dabei vergaß sie offenbar, den Elektromotor auszuschalten, so dass das Rad weiterfuhr und gegen einen Metallpfosten prallte.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Rostock war der älteste Verunglückte in diesem Jahr 83 Jahre alt. „Der Anteil der über 60-jährigen Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfällen ist deutlich höher als bei jüngeren Altersgruppen“, bestätigt Nicole Buchfink, Sprecherin des Polizeipräsidiums Neubrandenburg.

Zu unerfahren für hohe Geschwindigkeiten

„Zahlreiche Fahrer sind für diese hohen Geschwindigkeiten zu unerfahren. Es wird oft unkalkulierbar zwischen Gehweg, Radweg und Straße hin und hergewechselt, Autos werden rechts überholt, Fußgängerampeln missbraucht“, betont Andreas Zeuner, Vorstandsmitglied der Arbeitsgemeinschaft in MV tätiger Notärzte.

Laut Polizei sind oft erhöhte Geschwindigkeit und fehlendes Licht die Ursache für Unfälle. „Es wird allerdings auch deutlich, dass gerade bei den Verursachern oftmals Ortsunkenntnis vorliegt. Beispielsweise bei Urlaubern“, sagt Sprecherin Sophie Pawelke. Fehler beim Einfahren in den fließenden Verkehr oder Abbiegen sowie Vorfahrtsfehler kämen ebenfalls häufig vor.

Autofahrer unterschätzen Geschwindigkeit

Volker Schulz vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) in MV weist wiederum auf die Fehler vieler Pkw-Fahrer hin. „Die Geschwindigkeit wird von Autofahrern unterschätzt. Eigentlich wird mir jeden Tag mindestens ein Mal die Vorfahrt genommen, weil die Leute falsch einschätzen, wie schnell man auf einem Elektrorad fährt“, sagt Schulz, der selbst seit drei Monaten Pedelec-Fahrer ist. Aus seiner Sicht helfen da vor allem viel Aufklärung – und vorausschauendes Fahren auf beiden Seiten.

Die Polizei mahnt zu einem vorsichtigen Umgang mit den Rädern. Obwohl der Helm keine Pflicht sei, sollten E-Bike-Fahrer einen tragen. Zudem wird empfohlen generell den Radweg zu nutzen.

