Greifswald

Am 27. Mai sind die Greifswalder aufgefordert, parallel zur Landratswahl an einem Bürgerentscheid zum Museumshafen teilzunehmen. Die 47 639 Wahlberechtigten sollen entscheiden, ob die Fläche am Museumshafen Nord direkt am Fähranleger des MS „Stubnitz“ verkauft und bebaut werden soll oder im Eigentum der Stadt und unbebaut bleibt.

Bürgerinitiative sammelte mehr als 5000 Unterschriften

Die Bürgerinitiative „Museumshafen bleibt grün“ hatte mehr als 5000 Unterschriften gesammelt, um den Bürgerentscheid zu ermöglichen. Sie möchte die Grünfläche am Museumshafen als frei zugänglichen Erholungsort und Liegewiese belassen. Hintergrund war die Diskussion um die Zukunft dieser öffentlich genutzten Fläche. Die Stadt hatte ursprünglich geplant, das Areal an das Unternehmen FPx5 zu verkaufen, das an dieser Stelle ein Gesundheitszentrum mit öffentlichem Café, Toiletten und einem touristischen Infopunkt errichten wollte. „Es kam damit den Ambitionen der Stadtverwaltung entgegen“, sagt die städtische Pressesprecherin Andrea Reimann. Sowohl im städtebaulichen Rahmenplan lnnenstadt/Fleischervorstadt vom März 2016 als auch im Tourismuskonzept von 2016 sei festgelegt worden, am Museumshafen ein Gebäude mit barrierefreien Toiletten, gastronomischen Einrichtungen und touristischen Angeboten zu errichten. Als der konkrete Standort bekannt wurde, gab es viel Unmut. Die Bürgerinitiative formierte sich.

Soll die „Liegewiese“ verkauft werden?

Die Brisanz wurde zwischenzeitlich ein wenig aus dem Thema genommen, weil die Stadtverwaltung einen neuen Ort für FPx5 gefunden hat. Das Gesundheitszentrum wird nun an der Salinenstraße zwischen Festwiese und Segeltuchwerkstatt entstehen. Aus Sicht der Stadtverwaltung hat diese neue Entwicklung keinerlei Auswirkungen auf den Bürgerentscheid, weil die Frage nicht an die Kaufabsicht von FPx5 geknüpft ist, sondern allgemein gehalten. Gefragt wird: „Sind Sie dafür, dass die Grundstücke Gemarkung Greifswald, Flur 5, Flurstücke 44/4, 45 und 44/3 im Eigentum der Stadt Greifswald verbleiben und weder verkauft noch verpachtet werden?“

Die Hürden für die Befürworter sind hoch: Gültig wird die Abstimmung nur, wenn die Mehrheit mindestens 25 Prozent der Stimmberechtigten beträgt. Ist diese Mehrheit nicht erreicht worden, entscheidet die Bürgerschaft. Bei Stimmengleichheit ist die Frage mit Nein beantwortet. Wahlberechtigt sind Greifswalder ab dem vollendeten 16. Lebensjahr.

Degrassi Katharina