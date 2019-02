Rostock

Die Zahl der Grippefälle in Mecklenburg-Vorpommern hat in der vergangenen Woche weiter zugenommen. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagius) am Mittwoch in Rostock berichtete, wurden vom 28. Januar bis zum 3. Februar landesweit 327 Influenza-Neuinfektionen gemeldet. In der Woche zuvor waren es inklusive Nachmeldungen 218 Erkrankungen.

Allerdings nehme die Grippewelle im Vergleich zu den Vorjahren augenblicklich einen etwas schwächeren Verlauf als in den beiden Vorjahren, hieß es. Insgesamt wurden dem Lagus seit der 40. Kalenderwoche 2018 landesweit bisher 842 Influenza-Infektionen gemeldet, in der Vorsaison 2017/18 waren es zum gleichen Zeitpunkt 903, 2016/17 sogar 1309. Zudem lägen dem Amt derzeit keine Erkenntnisse über schwere Krankheitsverläufe oder gar Todesfälle vor.

Joachim Mangler