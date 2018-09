MV aktuell Stralsund - Helios kündigt fest angestellten Hebammen Starke Wehen im Stralsunder Kreißsaal: Der Betrieb soll dort künftig nur noch mit Beleghebammen abgesichert werden. Sie sind auf dem Papier freiberuflich beschäftigt und bekommen anders als fest angestellte Hebammen keinen festen Monatslohn.

Ein leerer Kreißsaal. Helios will hier in Stralsund in Zukunft nur noch freiberuflich tätige Hebammen beschäftigen. Quelle: Christian Rödel