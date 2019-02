Rostock/Greifswald

Es ist die wohl größte Rückrufaktion in der Kardiologie in Deutschland: Der US-Konzern Medtronic ruft weltweit 157 000 seiner Herzschrittmacher zurück. Einige Geräte können unter Umständen ausfallen. Das geht aus der Sicherheitsinformation des Unternehmens hervor, die sie im Januar an die Krankenhäuser verschickt hat und die der OZ vorliegt.

Auch in MV gibt es Hunderte betroffene Patienten. Im Sana Hanse-Klinikum Wismar haben etwa 200 Patienten einen der besagten Schrittmacher eingesetzt bekommen. Dr. Henrik Schneider, Chefarzt der Kardiologie, betont jedoch, dass das Krankenhaus umgehend reagiert habe: „Wir haben alle Betroffenen sofort informiert. Etwa die Hälfte ist bereits nachuntersucht worden.“ Bisher habe an keinem Gerät ein Problem festgestellt werden können und auch ein Tausch sei nicht erforderlich gewesen.

Geräte werden jetzt umprogrammiert

Ähnliches berichtet das Universitätsklinikum Greifswald, in dem jährlich zwischen 180 und 200 Herzschrittmacher eingesetzt werden. „Nach dem Rückruf konnten wir 57 Patienten ausmachen, bei denen in den vergangenen acht Jahren bei uns dieser Schrittmacher implantiert wurde. Diese wurden vor drei Wochen umgehend informiert und in die Klinik gebeten. An den Geräten wurde eine Umprogrammierung vorgenommen, die die bekannt gewordenen möglichen Risiken ausräumt“, sagt Prof. Stephan Felix, Direktor der Klinik und Poliklinik für Innere Medizin. Alle Patienten müssten in Kürze jedoch noch einmal einbestellt werden, um ein Software-Update zu installieren. Wichtig für unsere Patienten war jedoch, dass die Herzschrittmacher funktionieren und sicher weiter genutzt werden können“, sagt Prof. Felix.

Sieben Marken betroffen Sieben Herzschrittmacher-Typen sind laut Medtronic von dem freiwilligen Rückruf und Lieferstopp betroffen: Adapta, Versa, Sensia, Relia, Attesta, Sphera, und Vitatron. Ein Herzschrittmacher ist ein implantierbares Gerät, das den Herzrythmus überwacht und synchronisiert. Es springt sozusagen ein, wenn das Herz ins Stolpern gerät. Die Rückrufaktion hat der Konzern gestartet, weil vier Vorkommnisse bei zwei Patienten gemeldet wurden, bei denen durch den Herzschrittmacher „eine Pause der Stimulation“ aufgetreten war. Die Herzimpulse wurden falsch gedeutet, das kann in seltenen Fällen dazu führen, dass die Geräte nicht mehr funktionieren.

Auch in der Uniklinik Rostock gibt es einige Fälle. „Im Zeitraum zwischen März 2017 und Januar 2019 wurden weniger als zehn Patienten bei uns mit dem Schrittmachermodell von Medtronic behandelt“, sagt Klinik-Sprecherin Susanne Schimke. Sämtliche Patienten seien bereits in die Schrittmacherambulanz bestellt worden. Ihre Geräte seien – wenn notwendig – neu programmiert worden.

UPD : Das Thema ist bei den Patienten sehr angstbesetzt

Dr. Johannes Schenkel, Ärztlicher Leiter bei der Unabhängigen Patientenberatung ( UPD), hatte bereits gestern irritierte Patienten am Telefon. „Das ist ein ganz sensibler Bereich, der sehr angstbesetzt ist. Es handelt sich ja um ein elektronisches Gerät, das implantiert wird. Umso schlimmer, dass jetzt so etwas passiert ist“, sagt er. Solche Rückrufaktionen in diesem Bereich seien aus seiner Erfahrung eher selten. Er kritisiert, ähnlich wie andere Verbände, dass es bisher kein zentrales verpflichtenden Register für alle Medizinprodukte in Deutschland gibt.

Noch unklar, wann das Software-Update kommt

Das Herz- und Diabeteszentrum Karlsburg ist zwar nicht betroffen, Prof. Wolfgang Motz, Ärztlicher Direktor des Klinikums Karlsburg sagt zu dem Thema aber: „Festzustellen ist, dass wie bei allen Hightech-Produkten auch bei medizintechnischen Innovationen Software-Probleme nicht absolut ausgeschlossen werden können. Die Technik ist aber in der Regel so weit entwickelt, dass derartige Probleme durch Updates unkompliziert und schnell behoben werden können.“

Wann genau das Update verfügbar sein wird, ist unklar. Medtronic betont in seinem Schreiben, dass es das erforderliche Update in der zweiten Hälfte des Jahres bei den Behörden einreichen will.

Virginie Wolfram