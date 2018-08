Schwerin

Mecklenburg-Vorpommern hat zum neuen Schuljahr so viele Lehrer eingestellt wie nie zuvor, muss aber immer häufiger auf Seiteneinsteiger zurückgreifen. Wie Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) gestern in Schwerin sagte, wurden 639 Lehrer neu in den Schuldienst übernommen. Etwa 30 Prozent davon seien Seiteneinsteiger. „Mir wäre auch lieber, wir hätten mehr ausgebildete Lehrer einstellen können. Die aber sind ein rares Gut, um das wir alle im Wettbewerb stehen“, erklärte Hesse. Mit einem Drittel an Seiteneinsteigern bei den Neueinstellungen sei das obere Limit aber erreicht.

MV-Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) FOTO: J. BÜTTNER/DPA

Diese Lehrer hätten zumeist ein naturwissenschaftliches Hochschulstudium absolviert, seien aber ohne pädagogische Ausbildung, die berufsbegleitend nachgeholt werde. Wichtig sei dabei ein dreiwöchiger Kompaktkurs in Pädagogik und Didaktik gleich zu Beginn des Schuljahres, betonte Hesse. Den betroffenen Schulen würden dafür gesondert Stunden zugewiesen, was allerdings nicht alle Nachteile für den Schulstart aufwiege, räumte Hesse ein.

Wichtig sei aber, dass möglichst wenig Stellen unbesetzt blieben. Laut Hesse waren zum Schulstart bei landesweit 11 500 Pädagogen an öffentlichen allgemeinbildenden Schulen noch 27 der ausgeschriebenen Lehrerstellen offen. Mit den vielen Neueinstellungen könne die Unterrichtsversorgung an den 483 Schulen sichergestellt werden. „Das Schuljahr 2018/19 ist ruhig und geordnet gestartet“, konstatierte die Ministerin. In Berlin etwa, wo ebenfalls am Montag die Schule wieder begann, seien noch 1000 Lehrerstellen vakant.

Die Bildungsgewerkschaft GEW kam zu einer anderen Bewertung des Schulstarts im Land. Vielfach habe es bis zuletzt Unsicherheiten bei der Stellenbesetzung und Stundenverteilung gegeben. „Der Schulstart war alles andere als geräuschlos“, sagte die GEW-Landesvorsitzende Annett Lindner. Die Personaldecke sei zudem äußerst dünn geplant. „Weiterbildungen, Krankheit oder Familienzeiten können den Stundenplan schon schnell einmal durcheinanderbringen“, erklärte Lindner. Sie fordert Hesse auf, den Beruf attraktiver zu machen, insbesondere für den Grundschulbereich.

Frank Pfaff