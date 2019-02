Berlin

Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Christian Hirte (CDU), hat sich gegen eine Quotenregelung für Ostdeutsche in Führungsämtern ausgesprochen. Eine Ost-Quote könne nicht funktionieren, sagte Hirte. Im Ergebnis könnten dann auch einzelne Bundesländer eigene Quoten fordern. „Jetzt hatten wir eine Kanzlerin, die einen Wahlkreis in Mecklenburg-Vorpommern hatte. Wir hatten einen Bundespräsidenten, der kam – teilweise zumindest – auch aus Mecklenburg-Vorpommern“, sagte Hirte. Wenn man eine Ost-Quote fordere, „dann frag ich, wo bleiben denn die Thüringer?“ Man müsse dann auch überlegen, ob eine Länderquote nötig sei. „Und dann sagen die Schleswig-Holsteiner: Ja, aber wir brauchen auch noch einen. Das führt ins Elend“, so der Thüringer CDU-Politiker. Hirte betonte zudem, dass er keinen Nachteil sehe, aus den neuen Bundesländern zu sein. „Im Gegenteil. Man hat die gleichen Chancen wie alle anderen“. Dass trotzdem weniger Ostdeutsche in Führungspositionen seien, habe ganz unterschiedliche Gründe. In der Justiz habe es nach 1990 in den neuen Ländern niemanden gegeben, „der die Laufbahn-Voraussetzungen hatte, um Richter zu werden“. Heute sei es für einen jungen Juristen aus dem Osten aber „genauso einfach, ich würde sogar fast vermuten einfacher, Richter zu werden und eine Karriere zu machen, später Präsident eines Gerichts zu werden oder in der Verwaltung Karriere zu machen“. In der Politik hätten Ostdeutsche die gleichen Chancen wie andere, so Hirte. Unterschiede gebe es allerdings bei Unternehmen, wo es für Ostdeutsche nach wie vor schwieriger sei. Grund dafür sei, dass große Unternehmen ihren Unternehmenssitz nicht in den neuen Bundesländern hätten.

Für die Einführung einer Ost-Quote hat sich dagegen Ex-Linken-Chef Gysi ausgesprochen. Ostdeutsche würden noch immer benachteiligt und deshalb brauche man „eine strukturelle Lösung“, sagte Gysi.

epd