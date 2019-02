Bäderregelung: Neue Hoffnung für die Städte in MV

MV aktuell Tourismus - Bäderregelung: Neue Hoffnung für die Städte in MV Wirtschaftsminister Harry Glawe stellte bei einem Treffen mit mehreren Bürgermeistern mögliche Anpassungen der Regelung in Aussicht. Eine Klage gegen die Bäderregelung wird es somit vorerst nicht geben.

Das Werbe-Transparent vor einem Lebensmittel-Markt inBad Doberan informiert über die Öffnungszeiten am Sonntag. Geschäfte dürfen im Rahmen der Bäderregelung für Mecklenburg-Vorpommern in touristisch bedeutsamen Regionen auch am Sonntag öffnen. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa