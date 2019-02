Schwerin/Berlin

Weißer Rauch im Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat: Die Parteien haben sich am Mittwochabend auf eine Änderung des Grundgesetzes geeinigt. Der Bund kann künftig viel Geld in wichtige Projekte der Länder investieren. Betroffen sind zum Beispiel der Digitalpakt Schule oder sozialer Wohnungsbau.

Für MV bedeutet das: 100 Millionen Euro können jetzt für die Digitalisierung von Schulen fließen, etwa für Internetanschluss oder die Ausrüstung mit Tablets. Insgesamt will der Bund den Ländern bis 2023 fünf Milliarden Euro bereitstellen. Parallel werden Lehrer für die digitale Schule fit gemacht. Aber auch sozialer Wohnungsbau ist für MV wichtig. „Ich freue mich sehr, dass wir zu einer Einigung gekommen sind“, sagt Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD). „Wir haben den Weg für mehr Investitionen in Bildung und in bezahlbaren Wohnraum freigemacht.“

Bund und Länder hatten sich zuletzt über Monate wegen der Grundgesetzänderung gestritten, die nötig ist, damit sich Berlin in Länderthemen einbringen kann. Hauptgrund: In einer bereits beschlossenen Fassung hieß es, bei Investitionen des Bundes müssten die Länder mindestens die gleiche Summe bereitstellen. Das wäre für ein Land wie MV nicht zu stemmen gewesen, so Schwesig. Die 50/50-Passage ist jetzt gestrichen. Einige Südländer waren komplett dagegen, dass der Bund sich in Ländersachen einbringen kann.

Frank Pubantz