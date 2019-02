Schwerin

In Mecklenburg-Vorpommern warten noch zwei Drittel der Internetnutzer im ländlichen Raum auf schnelle Verbindungen mit 50 Megabit je Sekunde (Mbit/s) und mehr. Vor allem für die Unternehmer dort werde das zunehmend zum Problem, sagte der AfD-Landtagsabgeordnete Sandro Hersel am Montag in Schwerin und unterstütze Forderungen aus der Wirtschaft nach einem beschleunigten Breitbandausbau. „Schnelles Internet ist für viele die wichtigste Geschäftsgrundlage. Es ist eine große Herausforderung und bedarf sehr viel Mehraufwand, den derzeitigen Zustand zu kompensieren“, berichtete Hersel.

MV hat die zweitschlechteste Internetverbindung in Deutschland

Er verwies auf den aktuellen Breitbandatlas. Demnach habe Mecklenburg-Vorpommern die zweitschlechteste Internetverbindung in Deutschland, in den ländlichen Räumen im Nordosten seien sogar die langsamsten Verbindungen bundesweit gemessen worden. Nach Meinung Hersels reichen die angepeilten Übertragungsraten von 50 Mbit/s ohnehin nicht aus. Seine Fraktion fordere eine flächendeckendende Versorgung mit 100 Mbit/s. „Nur so ist Mecklenburg-Vorpommern für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet“, sagte Hersel.

Laut Breitbandatlas, den der TÜV Rheinland regelmäßig im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums erstellt, liegen hochleistungsfähige Anschlüsse mit mindestens 50 Mbit/s in 83 Prozent aller Haushalte in Deutschland vor. In Mecklenburg-Vorpommern trifft das auf rund 66 Prozent zu. Dabei reicht die Versorgungsdichte von 34,2 Prozent auf dem Lande bis 96,3 Prozent in den Städten.

Land will in diesem Jahr viele Baustellen eröffnen

Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD) erwartet für das laufende Jahr spürbare Fortschritte beim Breitbandausbau, da die Landkreise inzwischen vielfach die Aufträge erteilt hätten oder Ausschreibungen kurz vor dem Ende stünden. „Wir werden 2019 und 2020 im Land sehr, sehr viele Baustellen haben“, sagte Pegel.

Aus dem Milliardenprogramm des Bundes für schnelles Internet erhält Mecklenburg-Vorpommern 832 Millionen Euro. Sämtliche von den Kreisen angemeldeten 93 Projektgebiete waren genehmigt worden. Das Land ergänzt die Bundesmittel mit 504 Millionen Euro aus früheren Etatüberschüssen. Für gut ein Drittel der Projekte fiel bereits der Startschuss, auf Rügen war das erste Ausbaugebiet für Glasfaseranschlüsse Ende 2018 ans Netz gegangen. Bis Ende 2020 sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein.

Frank Pfaff