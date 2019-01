Schwerin

Schimmel in Toiletten, zugige Fenster, uralte Computer: Viele Schulen in Mecklenburg-Vorpommern stecken im Investitionsstau. Auf 1,5 Milliarden Euro schätzt die Linke im Landtag den Bedarf und beruft sich dabei auf den Städte- und Gemeindetag. Die Landesregierung hat angekündigt, in dieser Wahlperiode, die noch bis 2021 dauert, 325 Millionen Euro in den Neubau und die Sanierung von Schulen investieren - 129 Schulbauprojekte werden dem Bildungsministerium zufolge gefördert. Zusammen mit den Eigenanteilen der Schulträger soll so mehr als eine halbe Milliarde Euro investiert werden. Ein großes Projekt startet demnächst in Anklam: Für 22 Millionen Euro soll der Schulcampus „ Käthe Kollwitz“ saniert und erweitert werden.

Ist eine Schule modern hergerichtet, gehen die Schüler meist pfleglich damit um, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. „Je neuer das Gebäude, desto weniger Probleme gibt es mit Schmierereien oder Zerstörung“, sagt etwa der Sprecher der Stadt Stralsund, Peter Koslik.

Schäden durch Vandalismus meist gering

Dieses Bild zeigt sich vielerorts - die Schäden durch Vandalismus an den Schulen sind nach Auskunft der Behörden meist gering. Eine Ausnahme ist die Landeshauptstadt Schwerin: „An den Schulen und Turnhallen der Stadt Schwerin hat der Vandalismus in den letzten Jahren stetig zu genommen“, berichtet der Werkleiter des Zentralen Gebäudemanagements, Ulrich Bartsch. Dabei gebe es Unterschiede zwischen den Schularten. Während in den Grundschulen und Gymnasien kaum Vandalismus auftrete - „abgesehen von kleinen Kritzeleien an Stühlen und Tischen“ -, komme das Problem an Regional- und Berufsschulen häufiger vor.

Vor allem die Toiletten seien betroffen. „Da werden Kabinentüren rausgerissen und beschmiert“, schildert Bartsch. „Das Toilettenpapier wird missbraucht mit der Folge, dass die Toiletten verstopft sind.“ Allein die Graffiti-Beseitigung habe im vergangenen Jahr 9800 Euro gekostet.

Schmierereien auf Fliesen und Toiletten

Die Kosten für die Behebung von Vandalismus-Schäden liegen an den Schulen in Trägerschaft des Landkreises Rostock jährlich im unteren vierstelligen Bereich, wie Landkreis-Sprecher Michael Fengler sagt. „Die seit jeher bei schulischen Toilettennutzern beliebten Schriftwechsel, Skizzen, Sinnsprüche, poetischen Versuche, Tags oder nicht näher identifizierbaren Schmierereien auf Fliesen und Toilettentüren, zerstörte Toilettenbrillen, defekte Türen und hin und wieder zerborstene Scheiben gehören dazu.“ In der Mehrzahl gebe es geringe Schäden und diese insbesondere an den Förderschulen sowie Beruflichen Schulen. Im Verhältnis zum Investitionsstau sei Vandalismus aber als sehr geringfügiges Problem anzusehen.

In anderen Regionen des Landes wird ein ähnliches Bild gezeichnet: In den Schulen des Landkreises Ludwigslust-Parchim gab es nach Angaben des Fachdienstes Gebäudemanagement und Zentraler Service in der Vergangenheit stetig weniger Vandalismus und im vergangenen Jahr gar keinen Fall. In Neubrandenburg heißt es: „ Vandalismus an Schulen ist nicht im Übermaß zu beobachten.“ Einschließlich der Graffiti-Beseitigung beliefen sich die Kosten für Reparaturen dort auf einen hohen vierstelligen Betrag im Jahr. Die Stadt Rostock gibt ihre Kosten mit 10 000 bis 15 000 Euro pro Jahr an.

„Dort, wo wir aufmerksame Hausmeister an den Schulen haben, sind Vandalismus-Schäden ein eher geringeres Problem“

Es ist eine ständige Aufgabe, Schüler für die Achtung „ihres“ Gebäudes zu sensibilisieren. „Dort, wo wir aufmerksame Hausmeister an den Schulen haben, sind Vandalismus-Schäden ein eher geringeres Problem“, sagt Fengler. Im Landkreis Vorpommern-Greifswald organisieren Schulen Projekte zur Gestaltung von Außenanlagen oder zur Farbgestaltung von Schulwänden. Das soll die Wertschätzung bei den Schülern stärken, sagt Kreissprecherin Anke Radlof. An Neubrandenburger Schulen gibt es auch Eltern-Mitmach-Teams, wie Stadtsprecherin Anett Seidel berichtet. Und Rostocks Schulsenator Steffen Bockhahn (Linke) sagt, das Thema werde in Projekttagen behandelt. „Gleichzeitig ist es unser Anliegen, Vandalismus-Schäden sofort zu beseitigen. Damit verdeutlichen wir, dass wir für Vandalismus keine Toleranz zeigen.“

Zu den größten Ärgernissen gehören für die Schulträger Graffiti-Schmierereien, meist auf Außenwänden. Viele Schulen werden deshalb mit Videokameras überwacht. „Die meisten Taten geschehen außerhalb der Unterrichtszeiten“, sagt Kerstin Kanaa von der Pressestelle der Stadt Rostock. In der Hansestadt werde außerdem ein besonderer Graffitischutz-Anstrich verwendet, der ermögliche, dass sich die Schmierereien leicht entfernen lassen.

Iris Leithold/dpa