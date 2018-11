Rostock

Während sich Deutschland Mitte November noch über bestes Herbst-Wetter freuen kann und zuletzt mancherorts die 20-Grad-Marke erreicht wurde, müssen wir uns nun auf einen deutlich kälteren Rest-Monat einstellen. Wie das Wetter-Portal wetter.com berichtet, kann es gegen Ende des Monats in weiten Teilen Deutschlands sehr kalt werden. In Mecklenburg-Vorpommern sinken die Temperaturen am Ende des Monats um zehn Grad. Niederschläge halten sich dabei in Grenzen.

Winde aus Russland bringen frostige Kälte. Während die Temperaturen im Nordosten meist noch über dem Nullpunkt bleiben, wird es anderen Teilen der Republik deutlich kälter. In Garmisch-Partenkirchen kratzt das Thermometer Ende November in der Nacht an der -10 Grad Marke.

Auch bei wetterkontor.de ist ein deutlicher Rückgang der Temperaturen zu erkennen. Schon in der kommenden Woche wird es vielerorts nur noch Temperaturen um den Gefrierpunkt geben.

Nach Schnee sieht es derweil nur bedingt aus. Auf die weiße Pracht muss Deutschland, zumindest nach jetzigem Stand, noch bis mindestens Dezember warten.

