Schwerin

Ein ehemaliger Jugendclub-Betreuer aus Schwerin, der wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern bereits in Haft sitzt, steht seit Donnerstag wegen weiterer Fälle erneut vor Gericht. Diese waren während und nach dem ersten Prozess bekannt geworden. Das Landgericht Schwerin hatte den Mann 2016 wegen Vergewaltigung und Kindesmissbrauchs zu sechseinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Damals war es um 15 Jungen gegangen, an denen er sich zwischen 2010 und seiner Verhaftung im Sommer 2015 vergangen hatte. Der Mann hatte in dem Schweriner Jugendclub unter anderem eine Tanzgruppe betreut. Der Treff wurde später geschlossen.

Nun wirft die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten vor, zwischen 2010 und 2015 in 31 Fällen fünf weitere Jungen missbraucht zu haben, die zum Zeitpunkt der Übergriffe zwischen neun und dreizehn Jahre alt waren. Die Verteidiger des 44-Jährigen kündigten an, dass sich ihr Mandant zu den Vorwürfen äußern werde. Zuvor wollten sie versuchen, mit dem Gericht und der Staatsanwaltschaft eine Vereinbarung über eine Höchststrafe zu treffen. Ein Geständnis erspart es in der Regel jugendlichen Zeugen, vor Gericht aussagen zu müssen.

Zum Schutz der Privatsphäre der Betroffenen wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen, als die detaillierte Anklage verlesen wurde. Auch die Anhörung der meisten Zeugen wird aufgrund eines Gerichtsbeschlusses ohne Publikum stattfinden. Der Prozess soll am Montag fortgesetzt werden. Der jetzige Prozess sollte ursprünglich bereits im Januar beginnen. Der Angeklagte hatte jedoch versucht, sich in seiner Zelle zu töten, und war deshalb zunächst nicht verhandlungsfähig.

dpa