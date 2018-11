Schwerin

Viele Kriminelle, die in Gefängnissen des Landes sitzen, sollen künftig früher aus der Haft entlassen und über Bewährungshelfer besser in die Gesellschaft integriert werden. Fast jeder dritte Verurteilte wehre sich gegen die Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung, da diese mit Auflagen verbunden ist. Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) will dies jetzt ändern. Häftlinge sollen beim Thema frühere Entlassung nicht mehr mitreden, schlägt sie für die Justizministerkonferenz am 15. März in Berlin mit. Das ruft Forderungen nach grundsätzlich besserer Resozialisierung von Häftlingen und mehr Personal in den Justizvollzugsanstalten (JVA) auf den Plan.

Katy Hoffmeister (CDU), Justizministerin in MV Quelle: dpa-Zentralbild

„Unser Vollzugsziel heißt nicht Vollverbüßung, sondern Resozialisierung“, erklärt Hoffmeister. Daher schlägt sie vor: Das Bundesjustizministerium solle einen neuen Gesetzentwurf vorlegen, der das Erfordernis der Einwilligung von Strafgefangenen zur vorzeitigen Entlassung streicht. Häftlinge können bei günstiger „Sozialprognose“ nach einem Teil der verbüßten Strafe unter bestimmten Umständen auf freien Fuß gesetzt werden. Heißt: Wer sich gut führt und nicht als Gefahr eingestuft wird, darf auch früher raus. Untersuchungen aber belegten: Rund 30 Prozent, vor allem Verurteilte mit Haftstrafen von unter zwei Jahren, lehnen die Regelung ab, um die Bewährungszeit nach Entlassung und Kontrolle durch Behörden – von Gerichten angeordnet – zu umschiffen. Folge sei auch eine höhere Rückfallquote. Diese Häftlinge vergäben „selbst Chancen für einen nachhaltigen Neustart in der Gesellschaft“, so Hoffmeister. Es sollten alle rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft werden, „die den Strafgefangenen in die Lage versetzen, sich so früh wie möglich wieder in den Alltag einzufinden“. Derzeit sitzen rund 1100 Gefangene in den JVA des Landes.

Widerspruch kommt von den Linken im Landtag. „Der Vorstoß der Ministerin geht an den Problemen vorbei“, erklärt Jacqueline Bernhardt. Sie fordert mehr Personal in den JVA des Landes, insgesamt 60 zusätzliche Stellen, darunter zwei Sozialarbeiter pro Anstalt. „Ohne Personal gibt es keine Maßnahmen, ganz gleich, ob die Häftlinge sich beteiligen wollen oder nicht“, so Bernhardt. „Es wird nicht funktionieren, mit aufgezwungener Resozialisierung Häftlingszahlen zu senken.“

Ein Aufpasser auf zwei Häftlinge 1109 Gefangene gab es Stand Dienstag in den Justizvollzugsanstalten (JVA) des Landes. Konkret: Bützow 471, Stralsund 192, Waldeck 283, Neustrelitz 158 (plus 5 im Jugendarrest). Die JVA Neubrandenburg wird derzeit geschlossen. Häftlinge gibt es dort nicht mehr; sie wurden auf andere Standorte verteilt. 589 Vollzugsbeamte stehen dem gegenüber, konkret: Bützow 216, Stralsund 84, Waldeck 123, Neustrelitz 139, Neubrandenburg noch 27.

Auch Bedienstete im Strafvollzug fordern deutlich stärkere Bemühungen für eine bessere Resozialisierung Gefangener – und zwar bereits hinter Gittern. Kürzlich protestierten sogar Häftlinge in der JVA Bützow, weil zu wenige Aufpasser vor Ort seien (die OZ berichtete). Sozialarbeiter würden derzeit „zweckentfremdet eingesetzt“, erklärte Hans-Jürgen Papenfuß, Landesvorsitzender im Bund der Strafvollzugsbediensteten, in einer Anhörung im Landtag. Da es keine Sekretärinnen gebe, müssten sie auch die aufwendige Bürokratie übernehmen. Laut Papenfuß sind mehr Sozialarbeiter in den JVA nötig, um die Entlassung Gefangener gründlich und erfolgreich vorbereiten zu können. Derzeit würden viele Gefangenen bei ihrer Entlassung einfach mit Sachen vor die Tür gesetzt.

Das Justizministerium geht auf diese Forderung nicht ein. In Bützow seien gerade erst „zwei neue Psychologen und ein weiterer Suchttherapeut eingestellt“ worden, so ein Sprecher. Gewerkschafter Papenfuß verweist darauf: Jeder Bedienstete im Strafvollzug komme derzeit pro Jahr im Schnitt auf rund 38 Krankentage. Frustriertes Personal verlasse die Justiz in Scharen.

Frank Pubantz