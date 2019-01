Wismar

Der CDU-Bundestagsabgeordneten Karin Strenz drohen nach einer Rüge des Bundestagspräsidiums in ihrer Partei weitere Konsequenzen. Ihr Kreisverband Ludwigslust-Parchim prüft, ob Strenz, der zwielichtige Verbindung nach Aserbaidschan vorgeworfen werden, Ehrenvorsitzende bleiben könne. Das kündigte Wolfgang Waldmüller an, CDU-Generalsekretär und Vorsitzender des Kreisverbands.

Die 51-Jährige erklärte am Wochenende am Rande des CDU-Parteitags in Rostock, sie werde die Rüge des Bundestags akzeptieren. Ihr droht nun ein fünfstelliges Ordnungsgeld. Auch das werde sie zahlen, kündigte sie an. „Bei Falschparken gibt es auch ein Ticket“, sagte Strenz dem NDR. Ihr Mandat im Bundestag will sie allerdings behalten, und bei der nächsten Wahl wieder antreten, wenn sie aufgestellt wird.

Strenz hat gegen die Verhaltensregeln des Bundestags verstoßen, weil sie Nebeneinkünfte und Geschäftsbeziehungen nicht ordnungsgemäß offenlegte. Dabei geht es um bis zu 30 000 Euro, die über eine deutsche Firma aus dem autokratischen Aserbaidschan an sie flossen. Gegen die Politikerin wurden Korruptionsvorwürfe laut, sie soll als Mitglied der Parlamentarischen Versammlung des Europarats zusammen mit anderen Abgeordneten für die Interessen Aserbaidschans gearbeitet haben. 2015 reiste sie als Wahlbeobachterin in das Land, ohne die Zahlungen offen zu legen. Sie selbst wies die Beschuldigen stets zurück. Die Parlamentarische Versammlung schloss sie aus und erteilte ihr Hausverbot.

OZ