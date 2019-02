Rostock

Dr. Wilfried Schimanke, Vize-Präsident der Ärztekammer MV, warnt im OZ-Interview vor einem Ausverkauf von Arztpraxen durch Großkonzerne.

OZ: Herr Schimanke, gut zwei Drittel der MVZ in MV, 46 von 67, sind bereits in nichtärztlicher Trägerschaft, knapp die Hälfte gehört großen Klinikkonzernen, zehn sogar bundesweit agierenden Kapitalgesellschaften. Wie beurteilen Sie dies?

Wilfried Schimanke: Das ist eine Entwicklung, die mit einem Sozialstaat, selbst mit einer sozialen Marktwirtschaft unvereinbar ist. Damit wird die medizinische Versorgung nicht mehr vorrangig vom Patientenwohl bestimmt. Wirtschaftliche Interessen beeinflussen, ja bestimmen sogar die Patientenversorgung. Die Freiheit der ärztlichen Berufsausübung wird eingeschränkt, weil offen oder verdeckt wirtschaftliche Vorgaben des Trägers zu erfüllen sind – und sei es nur das Einweisungsverhalten des Arztes, wenn der Träger beispielsweise ein Klinikkonzern ist. Letztendlich fließt aus Versichertengeldern Profit in die Taschen von Leuten, die an der medizinischen Versorgung selbst nicht beteiligt sind.

Worin liegen die Gründe dafür, dass Ärzte Ihre Praxis an große Interessenten verkaufen?

Sicher gibt es individuell eine Vielzahl von Gründen. Junge Kolleginnen und Kollegen scheuen das wirtschaftliche Risiko der Niederlassung und ziehen eine Tätigkeit in Festanstellung vor. Auch die ausufernde Bürokratie ist ein abschreckender Faktor. Möglichkeit der Berufsausübung in Teilzeit, planbarer (und längerer) Urlaub, problemlose Arbeitsbefreiung bei Erkrankung sind weitere (scheinbar) günstigere Bedingungen im MVZ gegenüber der eigenen Niederlassung. Ältere Ärzte finden keinen Praxisnachfolger oder fühlen sich ausgebrannt und erhalten ein lukratives Angebot von einem kapitalkräftigen Interessenten an ihrer Praxis.

Was bedeutet die Übernahme für die Patienten-Versorgung?

Grundsätzlich bietet ein MVZ für Patienten die Chance, Ärzte verschiedener Fachgebiet an einem Ort in Anspruch zu nehmen; quasi eine Neuauflage der Ambulatorien und Polikliniken der ehemaligen DDR. Allerdings muss der Patient mit wechselnden Ansprechpartnern rechnen, möglicherweise auch mit längeren Wartezeiten. Von der individuellen Einstellung zum Beruf jedes Arztes wird es abhängen, ob und inwieweit die Leistungsbereitschaft im MVZ geringer ist als in der Niederlassung.

Was muss geschehen, damit der Trend sich wieder umkehrt? Ihre Forderungen?

Das wird sehr schwer! Obwohl das Gesundheitswesen, die Gesundheitsfürsorge Ländersache ist, haben die Länder hier wenig Chancen. Es war eine sozialdemokratische Bundesministerin, Ulla Schmidt, die entscheidende Impulse für ein wettbewerbs- und gewinnorientiertes Gesundheitswesen gegeben hat. Auf Bundesebene müssen klar definierte Rahmenbedingungen geschaffen werden: Keine MVZ in der Hand von Kapitalgesellschaften. Wenn überhaupt MVZ an Krankenhäusern, dann klare Rahmenbedingungen für eine freie Berufsausübung. MVZ nur unter der Leitung von Ärzten.

Am wichtigsten ist es aber, die Tätigkeit in der Niederlassung attraktiv zu gestalten und von Bürokratie und Dirigismus zu befreien. Es hat den Anschein, als hätte Bundesminister Spahn das Problem erkannt; fraglich nur, ob er den Mut und die Autorität besitzt, um hier durchgreifen zu können.

Beispiele: In Rostock ist laut Kassenärztlicher Vereinigung die komplette ambulante Dialyseversorgung bereits beim MVZ des Trägers Nephrocare, einer Tochter des Fresenius-Konzerns. In Wismar sind aktuell 55 Prozent aller Hausarztstellen und 22 Prozent der Facharztsitze in vier MVZ in Trägerschaft der SANA-Klinik. Was bedeutet dies für Vielfalt und Steuerung der ärztlichen Versorgung?

Das sind Beispiele, die das zuvor von mir Gesagte unterstreichen. Mit Fresenius, einem Pharmakonzern, entstehen in der medizinischen Versorgung nahezu kartell-ähnliche Strukturen. Diese Beispiele unterstreichen aber auch, wie schwer es sein wird, wieder sowohl für Ärzte als auch Patienten attraktive und effektive Strukturen in der ambulanten Versorgung zu schaffen.

Frank Pubantz