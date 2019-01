MV aktuell Job-Aus für bis zu 5000 Beschäftigte - Blankes Entsetzen: Kaufhof-Mitarbeitern droht massiver Stellenabbau Gegen die drastischen Einschnitte kündigt die Gewerkschaft Verdi Widerstand an.

Galeria Kaufhof betreibt in Mecklenburg-Vorpommern zwei Standorte: eine Filiale in Rostock (Foto) und eine in Neubrandenburg. Quelle: Dietmar Lilienthal