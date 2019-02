Kiel

Panne im Zusammenhang mit der sogenannten Rocker-Affäre bei der schleswig-holsteinischen Polizei: Vertreter des Innenministeriums und des Landeskriminalamts konnten vor dem Innen- und Rechtsausschuss des Landtags am Mittwoch nicht sagen, wo mehrere Kopien eines als vertraulich eingestuften Berichts von Beamten des Landeskriminalamts (LKA) Mecklenburg-Vorpommern geblieben sind. Darin ging es im Auftrag des hiesigen LKA um Vorwürfe gegen Polizeiführer im Zusammenhang mit Ermittlungen zum sogenannten Subway-Verfahren aus dem Jahr 2010. Damals hatten Mitglieder der „Bandidos“ Rocker der „Red Devils“ in einem Neumünsteraner Schnellrestaurant angegriffen und zwei Männer schwer verletzt.

Beamte wurden gegen ihren Willen versetzt

Die Akten wurden in einem Kellerraum in einem verschlossenen Aktenschrank der Personalstelle des LKA in Kiel verwahrt. Der Zugang zu dem Schrank wurde jedoch nicht protokolliert. Beamte aus MV hatten Mobbing-Vorwürfe gegen zwei ehemalige Ermittler untersucht. Die beiden Beamten waren 2010 gegen ihren Willen aus der Soko Rocker versetzt worden, weil sie Aktenvermerke in der von Vorgesetzten eingeschränkten oder geänderten Form nicht akzeptieren wollten. Sie hatten darauf beharrt, dass auch der entlastende Hinweis zu einem damals in Untersuchungshaft sitzenden Rocker zu den Akten genommen wird. Im Untersuchungsausschuss hatten sie Vorwürfe gegen damalige Polizeiführer erhoben.

