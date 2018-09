Rostock

Amtlich ist es noch nicht, aber es deutet vieles darauf hin, dass der Leistungssport in Mecklenburg-Vorpommern eine Niederlage einstecken muss: Drei Disziplinen sollen ihren Status als Bundesstützpunkt verlieren, befürchtet Sportministerin Birgit Hesse und macht sich für den Erhalt aller Bundesstützpunkte stark.

Das ist ihre Pflicht und auch die des Landessportbundes, der weiter mit allen Kräften für den Erhalt kämpfen will. Denn es geht nicht „nur“ darum, MV als Leistungssport-Standort zu erhalten. Und darum, Top-Talente und hoch qualifizierte Trainer in unserem Bundesland zu halten beziehungsweise sie mit erstklassigen Rahmenbedingungen hierher zu locken. Es geht auch um den gesellschaftlichen Wert des Sports an sich. Ausgerechnet in diesem ohnehin schon chronisch unterfinanzierten Bereich zu sparen, wäre ein falsches Signal.

Ziel der Spitzensportreform ist es, die Gelder gezielter einzusetzen, um die Effizienz der Förderung zu verbessern. Kurzum: Deutsche Sportler sollen international wieder mehr Medaillen gewinnen. Das ist nachvollziehbar – warum das Bundesinnenministerium in der Umsetzung das letzte Wort haben soll und dabei die Expertise der Sportspitzenverbände negiert, ist es indes nicht.

OZ