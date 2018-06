Schwerin

Der Direktor des Staatlichen Museums Schwerin, Dirk Blübaum, gibt seinen Posten nach einem Vergleich vor dem Arbeitsgericht auf. Es sei vereinbart worden, das Arbeitsverhältnis zum 30. Juni 2020 zu beenden, sagte ein Sprecher des Finanzministeriums am Donnerstag in Schwerin. Blübaum war nach der Gründung der neuen Landesbehörde Staatliche Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen beim Finanzministerium zu Jahresbeginn per Änderungskündigung vom Direktor zum Leiter der Abteilung Staatliches Museum geworden. Dagegen zog Blübaum vor Gericht.

dpa/mv