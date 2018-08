Rostock

Emotionale Events und magische Momente – Musik hat die Kraft uns dies zu schenken. Drei Leser berichten hier berührend und persönlich von Ihren Konzertbesuchen in MV.

„Mein Herz schlägt für Johannes Oerding“

Liebes Team der Ostsee Zeitung, ich habe von Eurer Aktion „Unvergessliche Konzerte“ gelesen, als ich am Sonnabend mit zwei Freundinnen nach Hamburg zu Johannes Oerding fuhr. Auch in Kühlungsborn war ich mit meinen Eltern und meiner besten Freundin Lysann beim Konzert. Als ich meine Diagnose Mylofibrose (Vorstufe Leukämie) bekam, hatte Johannes Oerding eine ganz besondere Bedeutung für mich. Ich bekam Chemo und eine Stammzelltransplantation. Vor elf Jahren hatte ich schon mal Leukämie. Ich hörte Johannes Oerding, und seine Lieder, wurden ein Teil meines Lebens. Leider kann ich nicht überallhin reisen. Aber in Norddeutschland geht es. Gerade die Lieder „Leben“ und „Engel“ lassen mich weinen, aber auch stark werden. Mein Vater schenkte mir CDs fürs Krankenhaus. Die liefen hoch und runter, und mein Herz schlägt für Johannes Oerding. Mein Traum ist, ihn mal kurz zu sprechen und mich bei ihm zu bedanken. Dass er mir beim Gesunden half. Ich wünsche allen Menschen Gesundheit und ganz viel Liebe. Und danke an Lysann und meine Eltern. Denkt immer daran: Wir haben nur dieses eine Leben. (Katy Schlutow, Nienhagen)

Elton John im Schlosspark – „Ich habe geweint“

Im Sommer 1999 feierte ich meinen 40. Geburtstag, und wie der Zufall es wollte, gab an diesem Tag im Schlosspark in Ludwigslust Elton John ein Solokonzert – ein Mann, ein Klavier, eine Stimme und 10 000 Menschen. Meine Familie schenkte uns Tickets, und wir fuhren hin. Nach dem Mauerfall habe ich versucht, alle „Helden meiner Jugend“ in Konzerten zu sehen (Rolling Stones, Paul McCartney, The Eagles, Sting usw.) und habe es auch geschafft. Im Ranking dieser Konzerte nimmt Elton John Platz 2 ein. Ein unvergessliches Erlebnis, ich hab einige Tränen geweint. (Frank Niemeyer, Dassow)

Albert Hammond in Boltenhagen – „Übertraf alle Erwartungen“

Mein Mann und ich lasen im letzten Jahr bei einem Aufenthalt im Ostseebad Boltenhagen eine kurze Ankündigung in der OSTSEE-ZEITUNG über ein Konzert von Albert Hammond im Ort. Dieses Konzert übertraf alle unsere Erwartungen! Der Künstler sang professionell und ohne Starallüren seine alten eigenen größten Hits, Welthits, die er für andere große Stars wie Whitney Houston oder Tina Turner geschrieben hatte, und seine neuen Songs. Es war für uns ein unvergleichlicher Abend im Kurpark von Boltenhagen, fast ein Privatkonzert, das die Gemeinde kostenlos für ihre Gäste organisiert hatte. (Petra Hütter, Hamburg)

Mitmachen

Die OSTSEE-ZEITUNG bringt dieser Tage in der gedruckten Ausgabe und im Internet einen Überblick zu den größten, besten, eindrucksvollsten Konzerten, die in den vergangenen Jahren hierzulande stattfanden.Und wir wollen dies mit Geschichten unserer Leserinnen und Leser verbinden. Erzählen Sie uns doch bitte von Konzerten, die für Sie unvergesslich sind. Texte und Fotos bitte am besten per E-Mail an online@ostsee-zeitung.de oder die Fotos direkt hier hochladen.

JR