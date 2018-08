Born

Und schon wieder hat es nicht gepasst. „Leo, du musst nach oben gucken, aber auf keinen Fall in die Kamera“, sagt der Regisseur. Hauptdarsteller Leo, den alle Leonardo DiCaprio nennen, elf Jahre alt und aus Rostock, muss noch einmal ran. Auf einem umgestürzten Baumstamm sitzen, aufstehen, weggehen. Klingt einfach. Ist es aber nicht. Jedenfalls nicht, wenn Kameramann, Tonmann, Regisseur und ein ganzes Film-Team nachher zufrieden sein sollen.

Zur Galerie Kinder drehen beim Jugend-Naturfilm-Camp unter Anleitung von Profis

Beim ersten Mal gibt es zu viele Störgeräusche. Beim zweiten Mal klingelt irgendwo ein Fahrrad. Danach ist es wieder nicht gut, und dann hat Leo nicht richtig geguckt. Spätestens jetzt wissen alle Beteiligten: Einen Film zu drehen, das ist richtig harte Arbeit.

Elf Jungen und ein Mädchen im Alter von zehn bis 14 Jahren unternahmen gerade im Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft erste Schritte in Richtung Hollywoodkarriere, beim Jugend-Naturfilm-Camp in Born auf dem Darß. Fünf Tage hatten die Kinder Zeit, sich die Geschichte für einen Kurzfilm auszudenken, zu drehen, zu schneiden und nachzuvertonen. Das Ganze gehört zum Darßer Naturfilmfestival, wo die fertigen Filme anschließend im Nebenprogramm gezeigt werden.

„Die Plätze sind heiß begehrt“, sagt Annett Storm. Es gibt sogar Wartelisten. Storm ist Vorsitzende des Fördervereins Nationalpark Boddenlandschaft und organisiert seit zwei Jahren das Naturfilm-Camp. Ziel des Ferienlagers ist es, bei den Jugendlichen ein Gefühl für Film und für die Natur zu entwickeln. „Nur was man kennt, schützt man auch“, meint Björn Schwake, Geschäftsführer der landeseigenen Flächenagentur, die das Camp mit 5000 Euro im Jahr unterstützt. Dieser Ansatz findet sich in den Filmideen wieder: In den Entwürfen tauchen Nationalpark-Ranger auf, illegaler Müll im Wald und schlimme Gerüchte, dass jemand heimlich Bäume fällen will.

Akribisch arbeiten die jungen Filmer jede Einstellung ab, die sie sich ausgedacht und im sogenannten Storyboard aufgezeichnet haben. Aber ist es manchmal nicht vielleicht doch ein bisschen langweilig, fünf Mal vom Baum aufzustehen und wegzugehen? Nein, überhaupt nicht, meint Leo. „Ich finde das cool.“ So oder ähnlich beschreiben alle ihren Job. „Einfach nur cool“, ist es auch für Ramon (14) aus Born, die „Klappe“ zu machen. Das heißt, vor der Kamera in die Hände klatschen und Dinge zu sagen wie: „Einstellung 2, die Vierte“. Begeistert erzählt er, wie viel Spaß das mache, die Erwachsenen loben ihn, weil er sich als Einziger alle Zahlen merken kann.

Kameramann Jasper (13) aus Templin in Brandenburg kann sich gut vorstellen, so etwas später mal beruflich zu machen. Seine Mutter, die beim NDR-Fernsehen arbeitet, hat ihn beim Filmcamp angemeldet.

Der einen Kopf kleinere Jaron (11) aus Goslar (Niedersachsen) hantiert souverän mit der fast zwei Meter langen „Angel“, an der das fellumhüllte Mikrofon hängt. Jaron ist sozusagen vom Fach:

Vergangenes Jahr bekam er für einen kleinen Film, den er im Urlaub auf dem Darß gedreht hatte, einen Preis bei einem Kinderwettbewerb des Naturfilmfestivals.

Jeder ist nur für eine Weile Regisseur, Kameramann, Klappe oder Tonmann. Nach ein paar Einstellungen wird gewechselt, damit jeder mal alles ausprobiert hat. Nur Hauptdarsteller Leo, einziger Darsteller des Films, bleibt bei seiner Rolle. Zwei Profis sorgen dafür, dass alle wissen, was sie tun müssen und das Ergebnis vorzeigbar ist: „Es geht darum, mit den Kindern in ihrer Lebenswelt zu bleiben“, sagt Medienpädagoge Amdros Schakau (38) von der Medienwerkstatt Wismar. Sein Kollege, Mediengestalter-Azubi Louis Oßwald (20), prüft in der Zwischenzeit die Einstellung der Kamera. Nichts wäre schlimmer, als wenn die Kinder bei den Erwachsenen nur mitlaufen würden, meint Schakau. Sie sollen alles selbst entscheiden und ihr eigenes Ding machen.

Und das sorgt schnell für kleinere Erfolgserlebnisse: Nach der fünften Einstellung ist auch die Baum-Szene endlich im Kasten.

Gerald Kleine Wördemann