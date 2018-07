Schwerin

Der „20-Ghost Club“ gilt als der älteste Rolls-Royce-Club der Welt für Besitzer von Autos der Marke vor 1940. Anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Republik Polen ist er bis ins Nachbarland getourt.

Am Mittwoch machte die Gruppe auf dem Rückweg Halt in der Landeshauptstadt Schwerin, wo die edlen Karossen vor dem Schloss zu sehen waren. Die Reisekaravane umfasst insgesamt 40 Exemplare. Der älteste Rolls-Royce stammt aus dem Jahr 1907 und lockte zahlreiche Neugierige an, die auch Selfies mit den Oldtimern machten.

Sir John Stuttard, Vorsitzender des 20-Ghost Clubs und ehemaliger Bürgermeister von London ist jünger als sein Auto. Er kommentierte die Reise in Schwerin: „Der Club freut sich, mit dieser historischen Fahrt die Herrlichkeiten des Preußenreiches in Deutschland zu gedenken. Wir sind sehr aufgeregt, dieses fabelhafte Land zu erkunden.“

Cornelius Kettler