Schwerin

Junge künstlerische Talente in MV werden jedes Jahr mit bis zu 100 000 Euro gefördert. Im vergangenen Jahr seien 97 725 Euro über das Nachwuchskünstlerförderwerk ausgeschüttet worden, teilte das Kultusministerium in Schwerin am Mittwoch mit. Einerseits würden mit dem Geld Werkstätten und Camps mitfinanziert, in denen Talente entdeckt und gefördert würden. Außerdem erhielten begabte Kinder und Jugendliche Stipendien oder Preisgelder, zum Beispiel die Macher der besten Musikvideos beim Filmfestival im Stadthafen (FiSH) in Rostock.

Zwei im Rahmen des Landesrockfestivals prämierte Bands erhielten den Angaben zufolge ein Preisgeld in Höhe von je 3000 Euro zur Finanzierung einer Konzerttour, um sich im In- und Ausland zu präsentieren. Bundespreisträger des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ erhielten Preisgelder. Unterstützt wurde zudem das „Talentcamp 2018“ für besonders talentierte Kinder und Jugendliche im Bereich der Bildenden Kunst.

Iris Leithold