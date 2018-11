MV aktuell Aus dem Landtag - Land gibt Kommunen Geld für Straßenbau Ab 2020 endet die Belastung für Anwohner. Dafür ist laut Innenminister Caffier eine Pauschale pro Kilometer in Städten und Gemeinden geplant.

Landtagssitzung in Schwerin: Die Regierung kündigt eine Investitionspauschale für Straßenbau in Kommunen an. Quelle: dpa