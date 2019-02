Schwerin

Der Landesdatenschutzbeauftragte hat beim Verwaltungsgericht Schwerin einen Eilantrag gegen die Videoüberwachung auf dem Schweriner Marienplatz gestellt. Der Antrag sei am Donnerstag eingegangen, teilte eine Gerichtssprecherin am Freitag mit. Der Datenschutzbeauftragte Heinz Müller fordert demnach vom Land, seinen Untersagungsbescheid vom 1. Februar durchzusetzen. Müller hatte sein Verbot der Video-Überwachung vor einer Woche damit begründet, dass die Aufnahmen der acht Kameras unverschlüsselt per Funk in das Schweriner Polizeizentrum übertragen würden.

Das Verbot blieb unbeachtet. Es sollte laut Müller bis zur Sicherstellung einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung oder einer vergleichbaren Sicherung der Bilddaten gelten. „Es ist jedoch nicht unser Ziel, dass die Kameras ausgeschaltet werden, sondern dass die Videoüberwachung so betrieben wird, dass sie sicher ist“, sagte Müller am Freitag.

Verwaltungsgericht regt Güteverfahren an

Die für das Verfahren zuständige 1. Kammer des Gerichts hat dem Land nach Angaben der Sprecherin zunächst eine Frist von drei Wochen zur Stellungnahme gesetzt. Zugleich regte das Verwaltungsgericht ein richterliches Güteverfahren zur einvernehmlichen Beilegung des Rechtsstreits an. Eine Antwort stehe noch aus.

Das Innenministerium ist der Ansicht, dass die gewählte Verschlüsselung in der Übertragungsstrecke ausreichend ist, um das Abgreifen von Daten von außen zu verhindern.

Sicherheit der Daten im Vordergrund

Müller stellte klar, dass er die Videoüberwachung auf dem Marienplatz nicht generell verbieten will. Er habe das Projekt von Anfang an beratend unterstützt. Die Sicherheit der Bürger sei ein sehr wichtiges Anliegen. „Dazu gehört aber auch die Sicherheit ihrer Daten“, erklärte er. Auch die Polizei und das Innenministerium müssten sich bei der Verarbeitung von Daten an Vorschriften halten. Für Behörden würden die gleichen Gesetze wie für Unternehmer oder Krankenhäuser gelten.

Wer personenbezogene Daten verarbeitet, muss demnach von Anfang an sicherstellen, dass niemand unberechtigt auf die Daten zugreifen oder diese verändern kann. „Genau das kann bei der Videoüberwachung auf dem Marienplatz jedoch gerade nicht gewährleistet werden“, kritisierte Müller. Warum Polizei und Innenministerium von ihren eigenen Vorgaben abweichen und auf eine gesicherte Übertragung der Daten verzichten, sei ihm nicht klar. Seine Behörde sei gern zu weiteren konstruktiven Gesprächen bereit, versicherte Müller.

Birgit Sander