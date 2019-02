Rostock

„Ich habe Lauferfahrung, aber ich lasse meinen inneren Schweinehund immer wieder gewinnen und muss wieder von vorne beginnen. Das frustriert.“ Stephanie van Hemmen aus Kritzmow bringt auf den Punkt, was nahezu alle Teilnehmer der OZ-Laufaktion beschäftigt: Ob erfahrene Läufer oder blutige Anfänger – sie kämpfen mit der Motivation und wünschen sich Strategien zu erlernen, an der Verfolgung ihrer Ziele dranzubleiben. Daneben gibt es aber auch völlig unterschiedliche Gründe, aus denen sich die Leser fit halten wollen. Stephanie van Hemmen schreibt weiter: „Ich wünsche mir neue Menschen in meinem Leben. Ich bin erst ein paar Jahre in Rostock und würde gerne meinen Bekanntenkreis erweitern. Menschen, die wie ich Spaß am Laufen haben, wären da natürlich toll – da hat man gleich was Gemeinsames.“

Kaum zu glauben, aber auch Oliver Dünow sagt: „Manchmal hapert es bei mir an der Motivation. Vielleicht finde ich durch die Lauf-Serie Besserung.“ Dabei hat der 30-Jährige aus Karow im vergangenen Jahr drei Marathons absolviert. Sein Plan für 2019: „Ich hab das Ziel dieses Jahr einen Marathon mehr zu laufen als letztes Jahr.“

Dörte Stein will ebenfalls fit für eine lange Distanz werden. Die 47-Jährige hat sich jedoch eine andere Disziplin ausgesucht: „Bis ich 50 Jahre alt werde, möchte ich 50 km auf dem Ostseeweg walken. Meine allergrößte Motivation Sport zu treiben ist, nie wieder Krebs zu bekommen.“ Vor zehn Jahren erkrankte sie und begann zu walken.

„Schnelles Gehen, langsames Laufen war früher mein Nothilfeprogramm, wenn es mir mal nicht gut ging“, sagt die 65-jährige Helga Hethke aus Greifswald. „In den letzten Jahren musste einiges neu sortiert werden und für den Sport reichte die Kraft nicht mehr. „Dieses Jahr muss es wieder losgehen. Um den Druck zu erhöhen, bewerbe ich mich.“

Eine Operation hat Ulrike Friske im vergangenen Jahr „aus der Bahn geworfen“. Die 34-Jährige möchte ihren ersten Halbmarathon absolvieren. „Die Zeit ist mir egal, das Durchhalten interessiert mich mehr.“ Und die Rövershägerin spricht offen aus, was viele Teilnehmer bewegt: „Ein großer Wunsch ist es auch abzunehmen.“ Die große Ausnahme unter allen Bewerbern ist dagegen Franziska Elschner aus Heringsdorf. „Ich gestehen, dass ich den inneren Schweinehund nicht kenne. Viermal habe ich die Rügenbrücke bisher bezwungen.“ Doch auch sie verbindet Erwartungen mit ihrer Teilnahme an der OZ-Aktion: „Ich mache noch genug Fehler, die man mir austreiben könnte.“ Die 36-Jährige möchte im Herbst zwölf Kilometer unter einer Stunde absolvieren, denn: „Laufen fetzt!“

Die Aktion „Los! Laufen!“ Zu Jahresbeginn hatte die OSTSEE-ZEITUNG alle Leser aufgerufen, sich zur Teilnahme an der Aktion „Los! Laufen“ zu bewerben. Ziel des OZ-Teams ist es, im Oktober über die Rügenbrücke zu laufen oder zu walken – jeder auf seiner Distanz und in seinem Tempo. Mehr als 60 Leser und OZ-Mitarbeiter haben sich qualifiziert. Alle Mitstreiter werden öffentlich von ihren Fortschritten berichten. Den Beteiligten werden Experten an die Seite gestellt, die ihnen Trainings- und Durchhaltestrategien vermitteln. Die Serie wird ihr Augenmerk auf das Weitermachen legen. Warum ist es so schwer, jeden Tag den ersten Schritt zu tun? Wie gelingt es, an dem Vorhaben dranzubleiben? Alle Artikel und Infos online unter: www.ostsee-zeitung.de/laufen

