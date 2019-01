Bad Doberan

Meine Entschlossenheit eine Läuferin zu werden, unterstreiche ich seit einer Woche mit dem Tragen von Sportkleidung. Ich ziehe sie nach dem ersten Kaffee an, um meinem Unterbewusstsein zu signalisieren, dass ich beabsichtige, noch vor der Arbeit eine Runde ums Dorf zu drehen. Das Unterbewusstsein ist davon unbeeindruckt, verschränkt die Arme und sagt: „Aha, na dann zeig mal.“ Die Skepsis ist berechtigt, weil es recht kalt da draußen ist. Ich weiß auch gar nicht, ob das so gesund … und dunkel! Dunkel ist das vielleicht! Schließlich ging ich von Montag bis Mittwoch ohne Frühsport ins Büro. Dann unterbrach mein Mann das Spiel.

Am Donnerstagmorgen lag eine Stirnlampe neben der Kaffeemaschine. So überrumpelt blieb mir und dem Unterbewusstsein keine Wahl. Wir marschierten los. Im Dorf war es zu peinlich, erst Richtung Wald schaltete ich den Scheinwerfer ein. Der Lichtkegel riss augenblicklich Vögel aus ihrem Winterschlaf und mich aus der Trägheit. Ich folgte dem hellen Punkt vor mir auf dem Asphalt, als wäre er eine Möhre an der Angel. In immer größeren Schritten durchbrach ich mit meinem Helm die Finsternis, wie einst Aktivist Adolf Hennecke seine Steinkohlemine. Sogar zum Trab setzte ich hin und wieder an. In so einem Tempo war ich schon lange nicht mehr unterwegs gewesen. Lichtgeschwindigkeit sozusagen.

Juliane Schultz