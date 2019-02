Rostock/Berlin

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier feiert am 23. Mai gemeinsam mit rund 200 Bürgerinnen und Bürgern aus ganz Deutschland den 70. Geburtstag des Grundgesetzes im Park von Schloss Bellevue in Berlin. Er will „über das diskutieren, was unser Land heute ausmacht und wofür das Grundgesetz heute steht“, heißt es in der Einladung, die sich auch an die Leser der OSTSEE-ZEITUNG richtet: Die OZ soll fünf interessierte Bürger nach Berlin schicken.

„Es soll darum gehen, was unsere Gesellschaft heute zusammenhält. Was läuft gut, was schlecht? Welche Probleme gibt es, welche Wünsche und Ideen haben die Gäste für die Zukunft unseres Gemeinwesens?“, schreibt Bundespräsident Steinmeier. „Wenn die Gäste miteinander ins Gespräch kommen, auch wenn sie nicht einer Meinung sind, macht das dem Grundgesetz alle Ehre. Von solchen Gesprächen lebt eine offene Gesellschaft, eine liberale Demokratie““, ist er überzeugt. Erwünscht sind also ausdrücklich auch kritische Stimmen und kontroverse Meinungen.

Wenn Sie, liebe Leser, Interesse daran haben, nach Berlin zu fahren und mit dem Bundespräsidenten über Ihre Sorgen und Nöte zu sprechen oder auch darüber, was Ihnen in unserem Land gut gefällt, dann schicken Sie bitte bis spätestens 1. März eine E-Mail mit einigen Angaben zu Ihrer Person und Themen, die Ihnen am Herzen liegen, an chefredaktion@ostsee-zeitung.de. Das Bundespräsidialamt braucht für die Sicherheitsüberprüfung den Namen, den Geburtsort und das Geburtsdatum der Teilnehmer. Sie werden rechtzeitig informiert, ob Sie ausgewählt wurden.

Axel Büssem