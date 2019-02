Rostock

Ein Weltmarktführer aus Mecklenburg-Vorpommern: Der Kranhersteller Liebherr-MCCtec GmbH mit Sitz im Überseehafen Rostock hat allein im vergangenen Jahr 83 Hafenmobilkräne in rund 40 Länder verkauft – und hält damit nach eigenen Angaben einen Anteil von bis zu 65 Prozent am internationalen Markt. „Die Nachfrage nach unserer hochmodernen Umschlagslösung war im Jahresverlauf auf hohem Niveau sehr stabil“, sagt Vertriebsleiter Andreas Müller.

Ein wesentlicher Vorteil dieser Kräne sei ihr flexibler Einsatz, erklärt der Marketing-Manager der Liebherr Hafenmobilkräne (LHM), Philipp Helberg. So könnten beispielsweise die Hebevorrichtungen „innerhalb weniger Minuten ausgetauscht“ werden, je nachdem ob Container, Schüttgut, Stückgut oder Schwerlast umgeschlagen wird. Außerdem seien die zumeist auf Rädern fahrenden, leistungsstarken Kräne sehr wendig und könnten sich auf einer Stelle um 360 Grad drehen. Die Wendigkeit sei bedeutend, weil „viele Terminals klein und oft mit Waren vollgestellt sind“, sagt Helberg.

130 Hafenmobilkräne werden weltweit bestellt

Weltweit bestellen die Abnehmer – etwa Hafenbetreiber oder Logistikfirmen – rund 130 neue Hafenmobilkräne pro Jahr. „Seit mittlerweile zehn Jahren sind wir in dem Bereich der Marktführer“, betont Vertriebsleiter Müller. Die Zahl der Konkurrenten ist allerdings überschaubar: Größter Mitbewerber ist Konecranes Gottwald mit Sitz in Düsseldorf (ehemals Gottwald Port Technology); das Unternehmen gehört zum finnischen Maschinenbauer Konecranes Oyj mit Sitz in Hyvinkää. Außerdem gibt es noch kleinere Mitbewerber aus Italien und China.

Krane oder Kräne? In der Fachsprache wird für den Kran zumeist der Plural Krane verwendet, umgangssprachlich (und auch in diesem Artikel) lautet der Plural Kräne. Das Wort „Kran“ leitet sich übrigens von der altgriechischen Bezeichnung für den „Kranich“ ab. Mehr als 1600 Hafenmobilkräne hat Liebherr eigenen Angaben zufolge seit dem Jahr 1974 gebaut und in mehr als 100 Länder geliefert. Die Gesellschaft Liebherr-MCCtec Rostock wurde im Jahr 2002 gegründet. Seit 2005 produziert das Unternehmen im Werk im Rostocker Überseehafen Hafenmobilkräne, außerdem Offshore- und Schiffskräne sowie Reachstacker (Greifstapler).

Sieben verschiedene Hafenmobilkräne hat Liebherr im Angebot, von der kleineren Maschine mit einer Traglast von 42 Tonnen bis zur größten mit 308 Tonnen. Die Verkaufsschlager aus der Serie seien die Modelle LHM 420 und LHM 550. „Die beiden Krane mit Traglasten von 124 Tonnen beziehungsweise 154 Tonnen sind Allrounder, die die wichtigsten Anforderungen des Hafenumschlags abdecken“, erklärt Helberg den Erfolg. So seien allein vom LHM 550 seit Produktionsstart im Jahr 2010 mittlerweile mehr als 240 Stück gebaut und verkauft worden. Die Preise für einen solchen Kran liegen je nach Ausstattung zwischen vier und fünf Millionen Euro.

Lieferung nach Australien

In den vergangenen fünf Jahren hat Liebherr beispielsweise neun Kräne an das australische Logistikunternehmen Qube verkauft, darunter auch zwei des Typs LHM 550. „ Liebherr hat sehr hart daran gearbeitet, unsere Lieferzeit zu verkürzen, damit wir den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht werden können“, sagt der Direktor von Qube, Todd Emmert, laut einer Mitteilung.

Weitere wichtige Absatzmärkte für die mobilen Liebherr-Kräne sind unter anderem die Benelux-Länder oder Südamerika, wo es im Zuge des Panama-Kanal-Ausbaus einen großen Bedarf an den Maschinen aus Rostock gab. Zudem habe es jüngst mehrere Bestellungen aus Afrika gegeben. Und eine Rekord-Nachfrage verzeichnete das Unternehmen aus Großbritannien. Wie sich dieser Markt angesichts des bevorstehenden Brexits entwickeln werde, sei jedoch noch unklar, sagt Helberg.

Weltneuheit: der elektrische Hafenkran

Dennoch blickt das Rostocker Unternehmen mit seinen gegenwärtig 1630 Mitarbeitern optimistisch in die Zukunft. „Trotz instabiler politischer und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen, von denen einige schwer kalkulierbar sind, sind die Aussichten für 2019 positiv“, erklärt der Geschäftsführer Vertrieb bei Liebherr Maritime Cranes, Leopold Berthold. Der bestehende Auftragsbestand sei „vielversprechend und zeigt, dass der Liebherr-Hafenmobilkran seine Erfolgskurs fortsetzen wird“.

In den nächsten Monaten will Liebherr auch eine Weltneuheit – einen rein elektrisch angetriebenen Hafenkran – zum ersten Mal nach Russland ausliefern. Die Maschine mit einer Traglast von 124 Tonnen verzichte auf jegliche Hydraulik und arbeitete vollkommen emissionsfrei. Liebherr sei auch in diesem Technologiebereich führend am Weltmarkt, betont Helberg: Vergleichbare, mit Elektromotoren ausgestatteten Kräne habe die Konkurrenz nicht im Angebot.

Axel Meyer