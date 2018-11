Schwerin

Die Linke im Landtag fordert eine 18monatige Karenzzeit für Minister und Parlamentarische Staatssekretäre beim Übergang von der Regierung in andere Berufe. Um Interessenkonflikte zu vermeiden, sollen Mitglieder der Landesregierung verpflichtet werden, nach dem Ausscheiden die Art ihrer Beschäftigung anzeigen zu müssen. Bestimmte Folgejobs könnten dann – per Gesetz geregelt – untersagt werden, „wenn durch ihre Aufnahme öffentliche Interessen beeinträchtigt werden können“. Auf dieses Weise sollen Interessenkonflikte vermieden werden. Anlass zu einer immer wiederkehrenden Diskussion im Landtag war das Ausscheiden des früheren Verkehrsministers Volker Schlotmann (SPD), der nach kurzer Pause vom Ministersessel in die Wirtschaft wechselte. Es sei Zeit für solche eine gesetzliche Regelung, erklärt Jacqueline Bernhardt (Linke).

Auf wenig Gegenliebe stößt der Gesetzentwurf der Linken, der am Donnerstag in den Landtag kommt, derzeit bei der Koalition. Als Beispiel führt SPD-Fraktionschef Thomas Krüger seinen Parteifreund, Energieminister Christian Pegel, von Beruf Anwalt, an. „Das käme einem Berufsverbot gleich“, so Krüger. Die Regierung arbeite selbst an einem Gesetzentwurf zum Thema.

Frank Pubantz