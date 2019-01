Grevesmühlen

Die OSTSEE-ZEITUNG hat am Dienstag, 29. Januar, ab 18 Uhr zum Forum eingeladen. Thema: „Der Wolf in MV“. Die Veranstaltung im Kreistagssaal in der Malzfabrik in Grevesmühlen wird moderiert von OZ-Chefredakteur Andreas Ebel. Auf dem Podium sitzen Umweltminister Till Backhaus ( SPD), Landwirt Kurt Klaczinski aus Pötenitz und Jäger Ulf-Peter Schwarz aus Plüschow , Schäfer Ingo Stoll aus Langsdorf sowie Stefan Schwill, Landesvorsitzender des Nabu. Hier können Sie das OZ-Forum im Livestream verfolgen und mit einem Kommentar Fragen ans Podium stellen:

Ab 18.00 Uhr live: OZ-Forum zum Thema Wölfe in MV Gepostet von Ostsee-Zeitung am Dienstag, 29. Januar 2019

OZ