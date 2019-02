Rostock

Am Mittwoch wird im öffentlichen Dienst in MV gestreikt. Gewerkschaften haben rund 28 000 Beschäftigte im Land zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Betroffen sind öffentliche Schulen, Universitäten, Ministerien, Straßenmeistereien, Polizei, Justiz und Berufsfeuerwehr. Rund 10 000 Lehrer hat die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft ( GEW) aufgerufen, für bessere Bezahlung zu streiken. Wir berichten am Mittwoch ab 7 Uhr über die aktuellen Entwicklungen in unserem Liveticker.

Rostock:Herr Both, Schulleiter der Borwinschule, hat mit seinen Kollegen einen Notdienst vorbereitet.

Die Landesangestellten fordern sechs Prozent mehr Geld, mindestens jedoch 200 Euro zusätzlich.

In den Grund- und Förderschulen sei eine Betreuung der Kinder gewährleistet, hatte die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) angekündigt.

Rund 28 000 Beschäftigte des Landes Mecklenburg-Vorpommern sind heute zum Warnstreik aufgerufen. Darunter sollen etwa 10 000 Lehrer sein.

Das sorgte für Aufregung: Minister Mathias Brodkorb (SPD) hat Personalstellen in Behörden per Brief Regeln und Konsequenzen eines Streiks mitgeteilt – bis hin zu Verdienstausfall.

Viele Eltern waren im Vorfeld unsicher, was die Betreuung ihrer Kinder angeht.

Guten Morgen, am heutigen Mittwoch haben Gewerkschaften in MV zum Streik im öffentlichen Dienst aufgerufen. Wir berichten hier live von den Auswirkungen.

