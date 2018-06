Wolgast

Zwei Patrouillenboote haben gestern die Peene-Werft in Wolgast verlassen. In der Werft baut die Lürssen-Gruppe, die am Peenestrom rund 300 Mitarbeiter beschäftigt, insgesamt acht dieser Küstenwachboote für das Königreich Saudi-Arabien. Der Auftrag ist nicht unumstritten, weil Saudi-Arabien sich am Jemen-Krieg beteiligt. Zwar hatte die Bundesregierung einen Exportstopp u. a. für Saudi-Arabien verhängt, für ältere Aufträge aber Bestandsschutz eingeräumt. Laut Lürssen trägt die Serienfertigung der Küstenwachboote maßgeblich zum Erhalt des Wolgaster Werftstandorts bei.

