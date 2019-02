Rostock

Mecklenburg-Vorpommern auf dem Weg zu eigenen Hymne: Der Landesheimatverband hat am Dienstag vier Titel vorgestellt, aus denen eine Erkennungsmusik für das gesamte Bundesland ausgewählt werden soll. Bisher hat der Nordosten keine offizielle Hymne. Es gibt zwar das Mecklenburg- und das Pommern-Lied, die Heimatverbundenheit im jeweiligen Landesteil beschreiben. Für ganz MV liegt ein solches Lied bisher nicht vor. Das solle sich ändern, sagt Cornelia Nenz, Vorsitzende des Heimatverbandes MV. Kultusministerin Birgit Hesse ( SPD) unterstützt das Projekt; sie wünsche sich „weniger Nostalgie“, sondern „einen modernen Heimatbegriff“. Möglichst viele Menschen sollen sich einbringen. Ganz ohne Ostseewellen, Schlösser und Bodenständigkeit geht es dann doch nicht, wie die vier Stücke im Volkslied-Modus zeigen, die zur Auswahl stehen, größtenteils eingespielt vom Landespolizeiorchester. Band ab!

1. Mecklenburg-Vorpommern-Hymne – von Ditte Clemens und Gerald Uhlendorf aus Güstrow. Die Schriftstellerin und der Musiklehrer haben ein einprägsames Lied geschrieben, das zum Mitsingen einlädt. „Land voller Wärme, voll Ruhe und Zeit, unterm Himmel so offen und weit“, heißt es da. Lebensfreude pur: „... atmen wir frei und fühlen uns gut“. Das Lied beschreibt neben Naturereignissen auch das Aufblühen des Landes selbst: „Glanz der Städte und der Schlösser Pracht. So bist du.“

Mecklenburg-Vorpommern-Hymne – von Ditte Clemens und Gerald Uhlendorf

2. Wolfgang Bernstein, ein gebürtiger Rostock, der in Eisenhüttenstadt lebt, Lehrer für Klavier und Musiktheorie, geht mit dem Lied „Sei gegrüßt, mein Heimatland“ ins Rennen. Er beschreibt „das Land der tausend Seen“ mit „sanften Hügeln, Kiefernwäldern, weiten Auen und Alleen“. Geht aber auch auf das Thema Abwanderung ein, wenn er textet: „Bleiben oder gehen? Willst du das Morgen nicht sehen?“ Und er beschreibt die Menschen hier: „Wir sind wortkarg aber herzlich. Und wir steh'n zu unserm Wort.“

„Sei gegrüßt, mein Heimatland“ von Wolfgang Bernstein

3. „Uns Mäkelbörg Vörpommern“ nennt Gerd Brummund aus der Nähe von Neubrandenburg sein Werk, eine Liebeserklärung an das Land auf Plattdeutsch, die schnell ins Blut geht. „För mi gifft dat kein schöner Flach up disse wiede Welt“. Dem Vorwurf, das Land liege hinter dem Mond, hält der Verfasser kess entgegen: „Dei weit gor nich, wo schön 't hier is.“ Natürlich fehlen nicht Seen, Wiesen und der Ostseestrand. Brummund ist als Autor und als Unterhaltungskünstler „ Willi Freibier“ bekannt.

„Uns Mäkelbörg Vörpommern“ von Gerd Brummund

4. Im Stile eines Liedermachers mit irischem Folklore-Einschlag präsentiert Kally Darm aus Tessin bei Boizenburg sein Lied „Mein Mecklenburg-Vorpommern“. Auch hier Naturbeschreibung pur: „Wenn im Frühjahr am Himmel die Kraniche zieh'n und die Rapsfelder goldgelb erblüh'n ...“ Darm, ein Musiker mit Ukulele, reist im Sprechgesang durch das Land: von den Kreidefelsen auf Rügen bis zu den Feldberger Seen. Die Menschen hier seien wortkarg, ist zu hören: „Doch hab'n das Herz auf dem richtigen Fleck.“

„Mein Mecklenburg-Vorpommern“ von Kally Darm

Was dabei für ganz MV? Verbindendes, Identität Stiftendes, Einprägsames? Darüber sollen nun die Einwohner des Landes entscheiden - oder auch nicht. Die vier Lieder haben eine Fachjury und eine große Jury unter Beteiligung vieler Vereine und Verbände aus 150 Einsendungen ausgewählt. Auch am Ende habe die Jury das entscheidende Wort, sagt Anna-Konstanze Schröder, Geschäftsführerin des Heimatverbandes. Und das begründet sie so: Im Internet sei eine faire Abstimmung kaum durchsetzbar, da mancher Autor besser vernetzt sei, ein anderer weniger. Wichtig sei, dass sich möglichst viele Menschen im Land mit dem neuen Lied identifizieren und es weitertragen. Und: kaum vorstellbar, dass sich eine Jury über klare Mehrheiten hinwegsetze.

Ihren Favoriten unter den Vorschlägen nennt Ministerin Hesse nicht. Auch nicht, wo und wie das erwählte Lied später eingesetzt werden soll, etwa bei Empfängen. „Es ist erst ein Landeslied“, so Hesse. Mal schauen. Also doch keine Hymne, wie die Ausschreibung verkündet? Im Zweifel gilt wohl wie immer: Alles bleibt beim Alten. Bereits 1994 versuchte die damalige SPD-Landtagsfraktion erfolglos, eine MV-Hymne zu etablieren.

Effekte bringe der Wettbewerb schon jetzt. Verschiedene Teilnehmer hätten sich zu einem gemeinsamen Konzert zusammengefunden, andere platzierten ihr MV-Lied im Internetkanal Youtube. Prof. Oliver Krämer von der Hochschule für Musik und Theater in Rostock begleite das Projekt wissenschaftlich. Er analysiere Musik, Texte und Motivation von 65 Einsendern. Nenz ist wichtig, „Wir wollen zeigen, dass Mecklenburg-Vorpommern ein einiges Land ist.“ Der Heimatverband biete einen Hafen für „alle Menschen, die eine Heimat haben und Heimat suchen“.

Der Heimatverband MV hatte den Wettbewerb um die MV-Hymne 2017 ausgeschrieben. Am 10. April soll das Sieger-Lied auf einer Gala in Stralsund vorgestellt werden. Dem Gewinner winkt ein Preisgeld von 20000 Euro. Die Gesamtkosten für das Projekt von 40000 Euro trage das Kultusministerium.

