In ganz Deutschland hatte das Bundeskriminalamt ( BKA) im Jahr 2017 insgesamt 1272 Drogentote gezählt, die meisten davon in Bayern (308) und die wenigsten in Mecklenburg-Vorpommern (5). Gemessen an der Zahl der Rauschgifttoten pro 100 000 Einwohnern liegt Rheinland-Pfalz mit 1,3 knapp unter dem Bundesdurchschnitt von 1,5. Hamburg führt mit 3,3 die Statistik an, Schlusslicht ist Mecklenburg-Vorpommern mit 0,3.

In Rheinland-Pfalz sind im vergangenen Jahr 54 Menschen an den Folgen ihres Drogenkonsums gestorben – 2 mehr als im Jahr zuvor. Das teilte das Landeskriminalamt in Mainz der Deutschen Presse-Agentur mit. Das Berichtsjahr geht dabei jeweils bis Ende Januar. Das langjährige Mittel liege im Zehn-Jahresvergleich bei 51.

