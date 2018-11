Rostock

Schnelles Netz statt Funkloch-Flickenteppich: Politik und Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern drängen darauf, dass der Nordosten mindestens eine geförderte Testregion für den neuen 5G-Mobilfunkstandard erhält. „Eine Modellregion in einem dünn besiedelten Bundesland wäre ein klares Bekenntnis der Bundesregierung für gleichwertige Lebensbedingungen im ländlichen Raum“, sagt Landes-Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD).

Bundesweit soll die neue Technik in fünf Modellregionen vorrangig ausgebaut werden – vor dem flächendeckenden Start, der für 2020 vorgesehen ist. Details sind aber noch völlig unklar. „Dieser Prozess ist für uns wenig transparent“, kritisiert Pegel. Nach Angaben des zuständigen Bundesverkehrsministeriums werde „mit Hochdruck“ an einem Konzept gearbeitet. Das Ministerium kann derzeit weder sagen, wann die Gebiete ausgewählt werden noch nach welchen Vorgaben. Auch die Höhe der Finanzmittel ist offen. Die Entscheidung über die Finanzen stehe „unmittelbar bevor“, erklärt die Behörde auf Anfrage.

Schwarze Gassen statt weiße Flecken

Rostocks IHK-Präsident Claus Ruhe Madsen befürchtet, MV könnte bei einem schleppenden Ausbau weiter an Anschluss an die digitale Zukunft verlieren – wenn die Zahl der unversorgten Gebiete nicht verringert wird. „Wir sollten nicht von weißen Flecken auf der Breitbandkarte sprechen, das ist viel zu romantisch“, sagt Madsen. Besser wäre „schwarze Gassen“, weil die nirgendwohin führen. Ohne flächendeckend schnelles Netz sähen die Perspektiven für die Wirtschaft in MV düster aus.

„Während jetzt selbst das afrikanische Lesotho seinen ersten kommerziellen 5G-Dienst startet, steht in Deutschland noch nicht ein Funkmast“, sagt AfD-Landessprecher Leif-Erik Holm. Es dürfe nicht der Fehler wiederholt werden, wieder nur die großen Städte auszubauen. Das helfe nicht, die Abwanderung junger Leute aus MV zu stoppen.

Streit hinter den Kulissen

Diese Woche gibt die Bundesnetzagentur die überarbeiteten Konditionen für die Versteigerung der Lizenzen für den neuen Echtzeit-Mobilfunk an die Telekomunternehmen bekannt. Hinter den Kulissen wird heftig gestritten. Die Politik drängt auf strengere Ausbauziele für den ländlichen Raum, was die Unternehmen wegen der hohen Kosten ablehnen. IHK-Präsident Madsen schlägt vor, die Lizenzen zumindest teilweise an die Firmen zu verschenken – wenn diese gleichzeitig die „schwarzen Gassen“ anschießen. Es wäre viel mehr Geld da, um Masten aufzustellen, wenn der Staat auf Lizenzeinnahmen verzichten würde, erklärt Madsen, der seine Idee Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (SPD) vorstellte.

Der Zeitplan für den Ausbau hängt zurück. Große Wirtschaftsverbände wie der Bundesverband der Industrie (BDI) sprechen sich gegen eine Verpflichtung zur flächendeckenden Versorgung aus und warnen vor einem „5G-Chaos“. Wichtiger sei es, die neue Technik schnell verfügbar zu machen, heißt es in einem gemeinsamen Appell mehrer Verbände.

Zehnmal so flott wie LTE Schnell, schneller – 5G: Der neue Mobilfunkstandard soll voraussichtlich ab 2020 Surfen im Netz mit bis zu 10 000 Mbit pro Sekunde möglich machen. Selbst hochaufgelöste Filme ließen sich dann ohne Ruckeln ansehen, weshalb der neue Standard auch Echtzeit-Mobilfunk genannt wird. Zum Vergleich: Das sogenannte 4.5G, LTE Advanced Pro, erreicht nur zehn Prozent dieser Geschwindigkeit. Das 2004 eingeführte 3G (UMTS) ist ungefähr 30 000-mal langsamer.

Gerald Kleine Wördemann