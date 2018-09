Barth

Auf Grund von Eheproblemen hatte die Frau bereits am 1. September die gemeinsame Wohnung verlassen, teilte die Polizei mit. Am Sonntag wollte sie persönliche Sachen aus der gemeinsamen Wohnung holen. „Hierzu suchte sie gegen 16.23 Uhr die Wohnung auf“, so ein Sprecher.

Vor der geschlossenen Wohnungstür habe der Beschuldigte gedroht: „Wenn du die Tür öffnest, steche ich dich ab“. Da der Beschuldigte in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen psychischen Problemen in medizinischer Behandlung gewesen sei, informierte die Geschädigte über Notruf die Polizei.

Die eingesetzten Beamten wollten deeskalierend auf den Beschuldigten einwirken. „Der Beschuldigte öffnete den Polizeibeamten die Wohnungstür mit einem Messer in der Hand“, schilderte der Sprecher die Situation. „Bei dem Messer handelte es sich um ein Fleischmesser mit einer Klingenlänge von 20cm. Der Beschuldigte hielt während des Gespräches mit den Polizeibeamten das Messer nach unten, er drohte den eingesetzten Polizeibeamten weder mit dem Messer noch verbal.“ Er habe nur ständig wiederholt, dass er seine Frau abstechen werde.

Er habe weiterhin geäußert, dass die Polizei ruhig kommen und ihn töten könne. Dann schloss er die Wohnungstür. Für die eingesetzten Beamten bestand eine Gefährdungslage für den Beschuldigten selbst und für andere. Zur Bewältigung der Lage wurden daher Spezialkräfte benötigt.

Zur Verhinderung einer möglichen Geiselnahme oder einer Flucht wurden die Wohnungstür und die Fensterfront durch die Polizeibeamten gesichert. „Während dieser Sicherungsmaßnahmen öffnete der Beschuldigte plötzlich die Wohnungstür und verlangte medizinische Betreuung“, sagte der Sprecher. „Dabei stürzte der Beschuldigte ohne Fremdeinwirkung im Hausflur und blieb bewusstlos liegen.“

Er wurde gesichert und der Notarzt angefordert. Der Beschuldigte wurde ins Klinikum gerbracht und stationär aufgenommen.

kha