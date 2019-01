Torgelow

In Torgelow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat sich ein Mann am Donnerstag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der 20-Jährige sei einem Polizisten aufgefallen, weil er mit gestohlenen Kennzeichen an seinem Wagen unterwegs gewesen sei, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Anzeige zu den gestohlenen Kennzeichen hatte der Beamte selbst einige Tage zuvor aufgenommen, hieß es. Nach einer zehnminütigen Verfolgungsfahrt habe der Verdächtige stoppen müssen, weil die Ölwanne seines Autos aufgerissen sei. Gegen ihn werde nun wegen Verkehrsgefährudng, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, fehlendem Versicherungsschutz und Urkundenfälschung ermittelt.

Hannes Stepputat