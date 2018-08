Stralsund

Ein Mann ist am Freitag gewaltsam in eine Wohnung in Stralsund eingedrungen und hat mit einer Schreckschusspistole mehrere Schüsse abgegeben. Zwei Menschen sind verletzt worden, wie Polizeisprecherin Stefanie Peter mitteilte. Anschließend flüchtete er.

Demnach sei der polizeibekannte 37-Jährige gegen 9 Uhr gewaltsam in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Tribseer Damm eingedrungen. Er soll dabei eine Tür eingetreten haben und mehrfach mit Reizgas geschossen haben. In der Wohnung befanden sich ein Mann und eine Frau. Beide wurden leicht verletzt und mussten wegen eines Schocks behandelt werden. Ob der Täter auf die Personen zielte, ist noch unklar.

Nach der Tat flüchtete der Mann. Die Polizei sucht mit einem Großaufgebot nach dem Tatverdächtigen.

OZ