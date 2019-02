Mark Forster spielt in der ausverkauften Brauerei in Stralsund

MV aktuell Pop-Star - Mark Forster spielt in der ausverkauften Brauerei in Stralsund Die Presse ist unerwünscht beim Auftritt des Sängers in Stralsund am Freitag. Deshalb möchte die OSTSEE-ZEITUNG wissen: Wer macht das schönste Foto des Abends?

Mark Forster hat in Deutschland mehr als eine Million Alben verkauft. Am Freitagabend spielt er in Stralsund. Quelle: Jörg Carstensen