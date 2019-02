Rostock

Der sexuelle Missbrauch durch katholische Priester war in Mecklenburg offenbar besonders schwerwiegend. Von den 28 Geistlichen, die im Erzbistum Hamburg in Verdacht stehen, sich zwischen 1946 und 2014 an Kindern und Jugendlichen vergangen zu haben, war die Hälfte in Mecklenburg tätig. „Was da geschehen ist, ist sehr schmerzhaft“, sagte Erzbischof Stefan Heße bei einem Besuch der OSTSEE-ZEITUNG in Rostock im Gespräch mit Chefredakteur Andreas Ebel. Heße begrüßt den Missbrauchsgipfel, der am Donnerstag in Rom begonnen hat: „Der Papst setzt damit ein deutliches Zeichen, dass sich keiner wegducken darf, sondern dass alle in der Kirche aufgerufen sind, aufzuklären und zu verhindern, dass so etwas noch einmal passiert.“

Vertrauen schonungslos ausgenutzt

Die bisherige Aufklärungsarbeit bewertet der Bischof dagegen kritisch: „Da ist einiges schiefgelaufen. Es wurde eher die Institution Kirche geschützt als die Betroffenen.“ Erst mit der Zeit habe sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass Amtsträger das Vertrauen der Kinder schonungslos ausgenutzt hätten, sagte Heße. „Das bricht jetzt auf.“ Die Täter müssten nun konsequent mit ihren Taten konfrontiert werden. „Es muss klar sein, dass Missbrauch kein Kavaliersdelikt ist, sondern ein Verbrechen.“ Dabei dürfe die Kirche sich auch nicht auf Sonderrechte zurückziehen, betonte der Bischof: „ Es kann keine Paralleljustiz geben. Daher haben wir im Erzbistum Hamburg alle Fälle an die Staatsanwaltschaft übergeben.“

Schlimmer Fall in Neubrandenburg

Das gelte auch für die Fälle in Mecklenburg. So werde ein besonders schwerer Missbrauchsfall in Neubrandenburg in einem eigenen Projekt aufgearbeitet, das im Oktober 2018 ins Leben gerufen wurde. Pfarrer Hermann-Josef T. soll dort in den fünfziger und sechziger Jahren zahlreiche Ministranten sowie andere Kinder und Jugendliche körperlich und seelisch missbraucht haben, 14 Opfer haben sich bis heute gemeldet. Der Pfarrer starb 1979.

Warum es in Mecklenburg so viele Missbrauchsfälle gab, ist unklar. „Es stellt sich die Frage, ob dies mit dem System Kirche in der DDR zu tun hat“, so Heße. „ Missbrauch war in der DDR ein absolutes Tabuthema.“ Vorpommern gehört – anders als Mecklenburg – zum Erzbistum Berlin. Dort wurden insgesamt 77 Verdachtsfälle registriert. Wegen der geringen Zahlen von Katholiken in Vorpommern seien für den Landesteil keine gesonderten Daten erhoben worden, teilte der Sprecher des Erzbistums auf OZ-Anfrage mit. „Eine signifikante Häufung für Vorpommern kann ich nicht bestätigen.“

Menschen im Mittelpunkt

Bischof Heße ging auch auf den Fall des Chefarztes einer katholischen Klinik in Düsseldorf ein, dem gekündigt wurde, weil er nach einer Scheidung erneut geheiratet hat – was nach katholischer Sittenlehre nicht erlaubt ist. Das Bundesarbeitsgericht erklärte die Kündigung für unwirksam. Heße verteidigt jedoch den arbeitsrechtlichen Sonderstatus der Kirche: „Menschen, die in einer kirchlichen Einrichtung arbeiten, stehen für die Kirche. Das sollte sich auch in ihrem Leben widerspiegeln.“ Kirchliche Krankenhäuser hätten den Anspruch, sich von anderen Anbietern zu unterscheiden: „Patienten wollen sich dort gut aufgehoben fühlen und als Mensch im Mittelpunkt stehen“, so der Bischof.

Minderheit hält zusammen

In Mecklenburg leben etwa 40 000 Katholiken ( Vorpommern: 14 000). Die Zahl ist relativ stabil, während die Evangelische Kirche Mitglieder verliert. Für Bischof Heße liegt das unter anderem an der so genannten Diaspora – das bedeutet, dass Katholiken enger zusammenrücken, wenn sie in einem Land oder einer Region in der Minderheit sind. „In der DDR war dieser enge Zusammenhalt überlebensnotwendig. Und ich habe den Eindruck, das ist noch da.“

Die Katholiken dürften aber nicht nur unter sich blieben, riet ihr oberster Hirte: „Wichtig ist auch, Kontakt mit anderen zu haben. Wenn ich mich mit Menschen anderen Glaubens oder Nichtgläubigen auseinandersetze, lerne ich mich selbst besser kennen.“ Daher böten manche Gemeinden etwa auch Weihnachtsfeiern für Nichtchristen an. Dass Katholiken sich auch in der Diaspora stark in die Gesellschaft einbringen, zeige sich oft im sozialen Leben. „Ich möchte nicht wissen, wie es in vielen Städten ohne Katholiken aussähe“, sagte Heße.

Mehr zum Thema:

Missbrauchsgipfel im Vatikan: Eine Nonne klagt an

Vatikan will „dem Monster ins Auge schauen“

Der Vatikan, eine riesige „Schwulen-Gemeinschaft“?

Andreas Ebel und Axel Büssem