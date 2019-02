Rostock

Das bargeldlose Bezahlen per Handyapp ist in Mecklenburg-Vorpommern noch recht wenig verbreitet. Doch langsam tut sich etwas. In Rostock und Umland können Fahrgäste des Verkehrsverbund Warnow bereits per Smartphone ihr Bus- oder Straßenbahnticket kaufen, bei der Deutschen Bahn geht das schon länger. Nahbus in Nordwestmecklenburg plant nach eigenen Angaben die Einführung eines „mobile ticketing“-Systems, es werde aber noch dauern.

Vor allem bei kommunalen Dienstleistungen sieht es dagegen noch mau aus. In den meisten Landkreisen und auch den meisten größeren Städten existierten keine Handybezahlsysteme und es seien auch keine geplant, erklärten deren Sprecherinnen und Sprecher. Kein Parkticket, keine Eintrittskarte ins Museum oder Theater, geschweige denn, dass die Verlängerung des Reisepasses schnell per Smartphone bezahlt werden könnte. In Schwerin sei in der Schwimmhalle gar gerade erst das Bezahlen per EC-Karte eingeführt worden, sagte eine Stadtsprecherin.

Knöllchen über QR-Code scannen

Trotzdem gehört die Landeshauptstadt zusammen mit dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte zu den wenigen Ausnahmen. Dort können immerhin Knöllchen leicht per Smartphone bezahlt werden. Über einen QR-Code auf dem Strafzettel, der mit dem Handy eingescannt werden muss, wird der Park- oder Geschwindigkeitssünder direkt zur Bezahlmöglichkeit weitergeleitet.

Mit auf dem Knöllchen vermerkten Zugangsdaten geht das auch am heimischen Rechner. An der Seenplatte wird das laut Kreissprecherin Haidrun Pergande allerdings nur bei Verwarngeldern angeboten. Bußgelder können dagegen bisher nur EU-Ausländer gleich per Handy bezahlen.

Parktickets per Smartphone in Greifswald

In Greifswald kann nach Angaben der Stadtverwaltung an zwei Parkplätzen in der Innenstadt das Parkticket mit dem Smartphone gezahlt werden. Stralsund führt laut Stadtsprecher Peter Koslik Gespräche mit Anbietern, um ebenfalls das Handyticket fürs Parken einzuführen. Wann es so weit sein werde, könne noch nicht gesagt werden, da die Finanzierung der Kontrollgeräte noch nicht geklärt sei. Der Landkreis Rostock sowie die Städte Rostock und Neubrandenburg antworteten nicht auf eine Anfrage.

dpa