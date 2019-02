Torgelow

Im Fall der toten Leonie aus Torgelow beschäftigen sich die Ermittler zunehmend mit der Verantwortung der Mutter. Dabei prüfen sie den Vorwurf der fahrlässigen Tötung durch Unterlassen, wie Oberstaatsanwalt Andreas Lins mitteilte. Bisher war stets von Ermittlungen wegen unterlassener Hilfeleistung die Rede. „Die Mutter steht aufgrund ihrer Rolle in der Familie in einer besonderen rechtlichen Handlungspflicht. Sie ist grundsätzlich dafür verantwortlich, Schaden von ihrem Kind abzuwehren“, erklärte Lins. Juristen sprechen in solchen Fällen von einer sogenannten Garantenpflicht.

Zur Galerie Der erste Polizei-Einsatz, die Anteilnahme an dem Tod des Mädchen, die Flucht des Tatverdächtigen und die tagelange Suche nach ihm: Hier finden Sie Bilder zum tragischen Tod von Leonie aus Torgelow.

Nun müsse der Tathergang so genau wie möglich rekonstruiert werden, um zu klären, wann welche Verletzungen eingetreten sind, wer sie verursacht und wer sie wahrgenommen hat. „Die Frage ist: Hätte die Mutter erkennen können, dass ihr Kind stirbt?“, sagt Staatsanwalt Lins. Weitere Erkenntnisse erhoffen sich die Ermittler von einer weiteren Vernehmung. Leonies Mutter wird derzeit gemeinsam mit ihrem fünf Monate alten Baby in der Obhut des Landkreises Vorpommern-Greifswald rund um die Uhr betreut.

Welche Zustände herrschten in der Wohnung vor Leonies Tod?

Die Polizei nimmt das Umfeld der Familie genau unter die Lupe, auch um herauszufinden, welche Zustände in der Torgelower Wohnung in den Tagen und Wochen vor Leonies Tod herrschten. Zudem steht noch das rechtsmedizinische Gutachten zur genauen Todesursache des Mädchens aus. Anfang Februar war bekannt geworden, dass die Polizei das Auto von Leonies Mutter beschlagnahmt hat.

Die sechsjährige Leonie ist am 12. Januar in der Wohnung der Familie in Torgelow gestorben. Der 27-jährige Stiefvater David H. ist derzeit wegen des Verdachts auf Mord durch Unterlassen in der JVA Bützow in Haft. Dem Torgelower wird vorgeworfen, die sechsjährige Tochter seiner Lebensgefährtin misshandelt zu haben und nicht rechtzeitig Hilfe gerufen zu haben, so dass das Mädchen am 12. Januar an seinen schweren Verletzungen starb. David H. stritt den Vorwurf in den ersten Vernehmungen ab.

Alexander Müller