Neubrandenburg

Im Mordfall Leonie ist nicht mit einer schnellen Anklage zu rechnen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei werden Wochen, wenn nicht gar Monate, andauern. Das stellte die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg am Montag klar.

„Das ist ein sehr komplexer Vorgang, der tiefgreifende Ermittlungen erforderlich macht“, sagt Oberstaatsanwältin Beatrix Heuer. Zeugenaussagen, Spurenauswertungen vom Tatort und Informationen zum digitalen Leben des Tatverdächtigen müssten zusammengetragen und analysiert werden. Ob am Ende dann auch Anklage erhoben werden könne, hänge von den Ergebnissen dieser Ermittlungen ab.

Stiefvater David H. streitet Vorwürfe ab

Der 27-jährige David H. ist derzeit wegen des Verdachts auf Mord durch Unterlassen in der JVA Bützow in Haft. Dem Torgelower wird vorgeworfen, die sechsjährige Tochter seiner Lebensgefährtin misshandelt zu haben und nicht rechtzeitig Hilfe gerufen zu haben, so dass das Mädchen am 12. Januar an seinen schweren Verletzungen starb. David H. stritt den Vorwurf in den ersten Vernehmungen ab.

Der Verdacht steht im Raum, dass auch Leonies zweieinhalbjähriger Bruder schwer misshandelt wurde. Er lebt inzwischen bei seinem Vater in Wolgast. Gegen die Mutter, die jetzt mit ihrem sechs Monate alten Baby in einer betreuten Einrichtung untergebracht ist, wird wegen unterlassener Hilfeleistung ermittelt.

