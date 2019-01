Wolgast

Eine Stadt verabschiedet Leonie: Am Sonnabend wird die Familie das Mädchen zu Grabe tragen – voraussichtlich viele andere Menschen aus der Region werden sie begleiten. Leonie, die in Wolgast geboren wurde, bis vor sechs Monaten dort gelebt hat, und am 31. Dezember sechs Jahre alt geworden ist, starb am 12. Januar in Torgelow nach massiven Verletzungen an Kopf und Körper. Der Stiefvater David H. steht im Verdacht das Kind schwer misshandelt zu haben und sitzt derzeit in der JVA Bützow in U-Haft.

Am Sonnabend um 10 Uhr findet nun in Wolgast auf dem Friedhof im Tannenkamp Leonies Beerdigung statt. In der Trauerhalle finden 80 Menschen Platz – die Familie von Leonies Vater Oliver E. und Bruder Noah Joel (2) nimmt davon wohl den kleinsten Teil ein.

Große Anteilnahme in der Region

Der 27-Jährige hofft, dass alle Plätze besetzt sein werden, denn er möchte, dass auch die Öffentlichkeit bei der Trauerfeier und Beisetzung dabei ist. „Mir wurde ein Teil des Liebsten genommen, was ich besitze: Eines meiner Kinder. Es können ruhig alle sehen, welches große Leid mir zugefügt wurde“, sagt er. Zugleich wünscht er sich, dass seine Tochter von „Hunderten Herzen voller Liebe“ verabschiedet wird. Am Sonnabend wird nach der Trauerfeier der Sarg vom Tannenkamp zum Alten Friedhof in der Wolgaster Feldstraße gefahren, wo die Beisetzung stattfindet und die Familie am offenen Grab Abschied nimmt.

Die Anteilnahme am Schicksal der kleinen Leonie ist groß in der Region. Hunderte kamen in der vergangenen Woche zur Gedenkfeier in der Christuskirche von Torgelow und 500 Teilnehmer zur Gedenkkundgebung in Wolgast. Sollten am Sonnabend ähnlich viele Menschen in Wolgast zur Beerdigung kommen, könnte auch die Sicherheit eine Rolle spielen. „Wir wissen um die Veranstaltung und werden sie in dem dafür geeigneten Maße begleiten“, sagt Nicole Buchfink, Sprecherin des Polizeipräsidiums Neubrandenburg. Ob Beamte in Zivil oder Uniform vor Ort sein werden, ließ sie offen.

Gedenkportal im Internet Am Sonnabend um 10 Uhr findet in Wolgast auf dem Friedhof im Tannenkamp die Beerdigung der sechsjährigen Leonie statt. Wer nicht persönlich dabei sein kann, hat im Internet auf dem Gedenkportal des Bestattungshauses Burchardt die Möglichkeit, auf einer eigens für Leonie eingerichteten Seite eine symbolische Kerze anzuzünden und persönliche Worte zu hinterlassen.

Die Mutter der kleinen Leonie wird wahrscheinlich nicht bei der Beerdigung dabei sein. Sie ist derzeit in einer speziellen Einrichtung untergebracht und bekommt dort mit ihrem etwa sechs Monate alten Säugling eine 1:1-Betreuung – rund um die Uhr. Das Baby soll vorerst bei seiner Mutter bleiben. „Das erscheint uns das Beste in der Situation. Sie wird hier engmaschig betreut“, sagt Achim Froitzheim, Sprecher des Landkreises Vorpommern-Greifswald. Gegen die Mutter wird wegen unterlassener Hilfeleistung ermittelt. Der Sohn Noah-Joel (2) lebt jetzt bei seinem leiblichen Vater Oliver E. Eine vom Landkreis eingesetzte Familienhilfe unterstützt ihn derzeit im Alltag mit dem Jungen.

Cornelia Meerkatz und Virginie Wolfram