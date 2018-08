Wolgast

Auf den ersten Blick wirkt Sänger Adel Tawil mit seinen 176 Zentimetern Körpergröße kleiner als erwartet. Was ihn groß macht, sind die vielen kleinen Gesten, die sich zu einem stimmigen und äußerst sympathischen Habitus verbinden: Er ist der nette Typ von nebenan, der freundliche Strahlemann, der multikulturelle Weltbürger. Höflich, politisch korrekt, kurzum, der gute Kumpel, den man gern hätte. Dieses Image nimmt man ihm ab. Vor und hinter der Bühne, wo er vor seinem Auftritt geduldig Dutzende von Händen schüttelt, für jeden ein freundliches Wort hat. Genau diese Haltung ist es auch, die der Sänger in seinen Liedern transportiert. Bei den Peenekonzerten in Wolgast feierten ihn dafür rund 3000 Besucher.

Zur Galerie Vor rund 3000 Besuchern begeisterte der Sänger bei den Peenekonzerten auf der Schlossinsel in Wolgast/ OZ-Leserin Lea Bauer traf ihn hinter der Bühne

Friedliches Happening für Groß und Klein

Knapp zwei Stunden dauerte das Programm zu Tawils „So schön anders“-Tour, das anmutete, wie ein friedliches Happening für Groß und Klein: Kinder, die auf Schultern von Vätern sitzen und Schilder mit Herzen in ihren Händen halten, Muttis, die begeistert mit dem Handy „die Welt zum Leuchten bringen“ und die überwiegend emotionalen Botschaften aufsaugen. Musikalisch startete Tawil mit dem Titelsong seines 2017 veröffentlichten Albums „So schön anders“, gefolgt von weiteren Liedern der Platte, wie „Endgegner“, in dem Tawil die Beziehung zwischen Frau und Mann parodiert. Sein Album ist zum einen verarbeitete Biografie: da geht um die Anfänge im Popbusiness, spätere Erfolge, Glück, die Trennung von seiner Frau oder seinen dramatischen Badeunfall von 2016. Zum anderen ist es der Versuch, ein Stück Welt zu verarbeiten, in der Krisen und Konflikte näherrücken.

„Der Ton wird immer rauer“

„Der Ton wird immer rauer, deshalb habe ich dieses Lied geschrieben“, sagt Tawil als er den Song „Gott steh mir bei“ ankündigt. Einen Song, der die Anschläge von Paris thematisiert, Umweltverschmutzung und eine Welt, die aus den Fugen gerät. Doch Tawil wäre nicht Tawil, wenn er dem Ganzen nicht eine hoffnungsvolle Note aufdrücken würde:„ Musik ist Liebe und nach diesem Motto wollen wir den Abend hier zelebrieren“, ruft er dem Publikum zu. Es sind Lieder wie diese, die zeigen, dass Tawil hin und wieder die ausgetretenen Pfade des „Breitwandpop“ verlässt und musikalisch neue Wege beschreitet. Das Publikum, so scheint es, liebt ihn jedoch vor allem für seine unaufgeregten melodischen Ohrwürmer wie „Lieder“ oder „Zuhause“. Stimmlich ist Tawil in Hochform, und während zuvor noch verhalten gewippt wurde, nimmt das Konzert gen Ende noch mal Fahrt auf: Mit Zugaben wie „Vom selben Stern“ und „So soll es bleiben“ entführt Tawil die Besucher in seine Vergangenheit als Teil des Duos von „Ich & Ich“ mit Annette Humpe.

„Adel Tawil fand ich sehr nett“

Dass er keine Berührungsängste hat, zeigt der Sänger, der in der vergangenen Woche 40 Jahre alt wurde, als er bei der Zugabe unbemerkt ins Publikum gelangt und dort umgeben von weiblichen Fans eine Runde dreht. Später holt er ein kleines Mädchen auf die Bühne und performt mit ihr die gefühlvolle Ballade „Bei dir“, bevor der Abend mit einem Feuerwerk endet. „Ich hätte nie gedacht, dass ich Adel Tawil treffe“, sagt die 9-jährige Lea Bauer aus Katzow bei Wolgast, die ein Treffen mit dem Künstler bei der OSTSEE ZEITUNG gewonnen hatte. „Zuerst war ich total aufgeregt, aber dann fand ich ihn sehr nett“, freut sich Lea. „Sie konnte zwei Nächte vorher nicht schlafen und hat für das Konzert extra alle Texte auswendig gelernt“, verrät Tante Cindy Bauer. Auch der Künstler genoss die Reise ans Meer: „Ich liebe die Ostsee“, sagte er vor dem Konzert. Zeit, sie zu genießen, hatte er nicht. „Ich fahre heute Nacht noch nach Frankfurt, morgen heiratet mein Bruder.“

Büssing Stefanie